La excepción de Isabel la Católica: la Torre de las Cigüeñas

n pleno corazón del casco histórico de Cáceres, en la tranquila plaza de San Pablo, se levanta uno de los edificios más emblemáticos del paisaje urbano medieval: la Torre de las Cigüeñas, popularmente conocida como Palacio de las Cigüeñas. Su silueta, visible desde distintos puntos del recinto amurallado, constituye un símbolo singular dentro del patrimonio histórico de la ciudad. No solo destaca por su imponente presencia arquitectónica, sino también por la historia política que encierra entre sus muros: es la única torre nobiliaria de Cáceres que no fue desmochada por orden de la reina Isabel I de Castilla en el siglo XV.

Ordenó desmochar las torres con un claro objetivo político: limitar el poder militar de la nobleza local y reafirmar la autoridad de la monarquía

Este edificio fue mandado construir en el siglo XV por Diego de Cáceres Ovando, miembro de uno de los linajes más influyentes de la ciudad. La familia Ovando, profundamente vinculada a la vida política y militar de la Corona castellana, dejó en Cáceres numerosas huellas arquitectónicas. Entre ellas, la Torre de las Cigüeñas destaca como un testimonio excepcional del poder nobiliario en la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna.

Un palacio fortificado

La construcción del palacio responde a la tipología característica de las casas fuertes nobiliarias que proliferaron en muchas ciudades castellanas durante el siglo XV. En una época marcada por conflictos dinásticos, rivalidades entre linajes y tensiones políticas, las familias nobles reforzaban sus residencias con torres defensivas, que al mismo tiempo actuaban como símbolo de prestigio social.

Torre de las Cigüeñas. / Cedida

El edificio presenta una fachada sobria pero cargada de elementos heráldicos y ornamentales. El acceso principal se articula mediante una puerta formada por largas dovelas que configuran un arco de medio punto, rasgo habitual en la arquitectura civil tardomedieval de Extremadura. Sobre esta puerta se sitúa una ventana en arco conopial, elemento decorativo vinculado al gótico final, que se encuentra flanqueado por dos escudos heráldicos pertenecientes a los linajes de Ovando y Mogollón.

Estos escudos reflejan la importancia de las alianzas familiares dentro de la nobleza local. En la sociedad del siglo XV, la heráldica no era únicamente un elemento decorativo, sino una manifestación pública del poder, el linaje y la legitimidad social. Todos estos elementos se integran dentro de un alfiz quebrado, recurso arquitectónico de origen mudéjar que enmarca la composición de la fachada. A ambos lados se disponen dos ventanas geminadas con arcos túmidos y mainel de mármol gris, aportando un notable contraste cromático respecto al granito predominante en la construcción.

A lo largo de los siglos, el Palacio de las Cigüeñas ha experimentado diversas transformaciones y usos, aunque ha conservado gran parte de su estructura original

El elemento más llamativo del conjunto es, sin duda, su imponente torre, que domina el perfil urbano del casco antiguo. Se trata de una estructura de planta cuadrada, construida con sillería granítica reforzada en los ángulos, lo que le otorga gran solidez estructural. La parte superior de la torre presenta un cuerpo saliente sustentado por robustas ménsulas de piedra, sobre el que se alza un coronamiento de almenas perfectamente conservadas. Este detalle es particularmente significativo desde el punto de vista histórico. Tras la Guerra de Sucesión Castellana, la reina Isabel I ordenó desmochar –rebajar- las torres de numerosos palacios nobiliarios de Cáceres. La medida tenía un claro objetivo político: limitar el poder militar de la nobleza local y reafirmar la autoridad de la monarquía.

Patio central del palacio. / Cedida

Sin embargo, la Torre de las Cigüeñas fue una excepción notable. Su propietario, Diego de Cáceres Ovando, había apoyado la causa de Isabel frente a la de su rival, Juana la Beltraneja, durante el conflicto sucesorio. Como recompensa por su lealtad, la reina permitió que la torre conservara su altura original y sus almenas, lo que la convirtió en la única torre nobiliaria de la ciudad que no sufrió el desmochamiento. Este hecho ha marcado profundamente la identidad histórica del edificio, que hoy se interpreta como un símbolo material de la fidelidad política a la Corona en el convulso siglo XV castellano.

El patio interior

Si el exterior del edificio refleja su carácter defensivo y representativo, el interior revela una organización espacial más doméstica y señorial. El patio central constituye el núcleo en torno al cual se articula la vida del palacio. Este patio se encuentra flanqueado por cuatro galerías porticadas. En la planta baja, las galerías se sostienen sobre columnas que soportan arcos rebajados, un recurso arquitectónico frecuente en la transición entre el gótico tardío y las primeras formas renacentistas.

En el piso superior, las galerías presentan arcos geminados con clave colgante, un detalle ornamental que aporta elegancia y dinamismo a la estructura. La repetición rítmica de columnas y arcos genera una sensación de equilibrio y armonía espacial que contrasta con la robustez exterior del palacio. Desde este patio parte una singular escalera que conduce a la torre. Su diseño se abre en forma de abanico alrededor de una pilastra gótica, configurando un elemento arquitectónico de gran interés. Este tipo de escaleras, además de cumplir una función práctica, evidencian la preocupación estética de los constructores por integrar la circulación interior en el lenguaje arquitectónico del edificio.

A lo largo de los siglos, el Palacio de las Cigüeñas ha experimentado diversas transformaciones y usos, aunque ha conservado gran parte de su estructura original. En la actualidad, el edificio alberga la Comandancia Militar de Cáceres, dependiente del Ejército de Tierra de España. Este uso institucional ha contribuido, en cierta medida, a la preservación del inmueble, manteniendo activo un edificio histórico dentro del tejido urbano contemporáneo. Aunque el acceso al interior está limitado debido a su función militar, la torre sigue siendo uno de los elementos más reconocibles del paisaje monumental de Cáceres.

Un símbolo del pasado

La Torre de las Cigüeñas no es únicamente un vestigio arquitectónico del siglo XV. Es, ante todo, un testimonio material de la historia política, social y urbana de Cáceres. Su supervivencia intacta frente a la orden de desmochar las torres nobiliarias la convierte en un caso excepcional dentro del panorama monumental de la ciudad. Mientras otras torres perdieron sus coronamientos defensivos como consecuencia de las decisiones políticas de la monarquía, la torre del palacio de los Ovando permaneció en pie, conservando su altura y su carácter simbólico. Hoy, su silueta almenada continúa dominando el perfil del casco histórico, recordando un tiempo en el que la arquitectura, la política y el poder nobiliario estaban profundamente entrelazados en la vida urbana de las ciudades castellanas. En ese sentido, la Torre de las Cigüeñas no solo forma parte del patrimonio monumental de Cáceres, sino también de la memoria histórica de una ciudad que ha sabido preservar las huellas de su pasado medieval.

La decisión de la reina se enmarca en el contexto político posterior a la Guerra de Sucesión Castellana (1475-1479). Tras consolidar su poder en el trono, Isabel la Católica ordenó desmochar las torres de numerosas familias nobles de Cáceres que habían apoyado a Juana la Beltraneja, su rival en la disputa sucesoria. Esta medida tenía un carácter simbólico y político: limitar el poder militar y la capacidad defensiva de la nobleza local, además de reafirmar la autoridad de la monarquía sobre las élites urbanas.

En este contexto, la Torre de las Cigüeñas fue una excepción. Su propietario, Diego de Ovando, se mantuvo fiel a Isabel durante el conflicto sucesorio, lo que motivó que la reina le concediera el privilegio de conservar la altura original de su torre e incluso permitir su construcción después de que se dictara la orden de desmochar las demás. De este modo, el edificio se convirtió en un símbolo de lealtad política a la Corona dentro del entramado nobiliario cacereño.

Desde el punto de vista arquitectónico, la torre destaca por ser la más alta del casco antiguo de Cáceres, con una altura de 26 metros. Conserva además sus almenas originales, dispuestas sobre ménsulas de piedra, un rasgo poco común entre las torres de la ciudad tras las reformas ordenadas por la monarquía. Esta singularidad no solo refuerza su valor patrimonial, sino que también la convierte en un testimonio material de las tensiones políticas y sociales que marcaron la transición hacia el fortalecimiento del poder real en la Castilla de finales del siglo XV.

José Antonio Ramos es doctor en Historia del Arte y cronista oficial de Trujillo