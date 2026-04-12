Extremadura convoca ocho Premios al Fomento de la Lectura con ayudas de entre 2.000 y 3.000 euros
La convocatoria, publicada en el DOE, abre la participación a más centros educativos y universidades, y por primera vez solo podrán optar los proyectos inéditos
La Junta de Extremadura ha publicado los Premios al Fomento de la Lectura con una dotación económica mínima de 2.000 euros por cada galardón y un límite máximo que no podrá alcanzar los 3.000 euros. La convocatoria, incorporada el 8 de abril al Diario Oficial de Extremadura (DOE), contempla un total de ocho reconocimientos dirigidos a bibliotecas, centros educativos, librerías y editoriales de la región.
La principal novedad de esta edición ha sido precisamente la apuesta por proyectos inéditos, ya que solo podrán optar a estos premios iniciativas que no se hayan desarrollado con anterioridad. Con ello, la Administración autonómica busca impulsar nuevas propuestas de animación lectora y favorecer programas adaptados a un contexto social y educativo cambiante.
Ocho premios en tres modalidades
La convocatoria ha quedado organizada en tres modalidades y ocho premios. La modalidad A incluye cuatro reconocimientos: dos para bibliotecas públicas municipales y otros dos para agencias de lectura municipales.
La modalidad B se centra en las bibliotecas escolares. En este caso, se ha establecido un premio para centros de Infantil, Primaria y Educación Especial, y otro para centros de ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Educación de Personas Adultas y universidades.
La modalidad C reúne los dos últimos galardones, destinados al sector del libro: uno para librerías y otro para editoriales que presenten proyectos de fomento de la lectura.
Más apertura a centros y universidades
La Junta también ha ampliado el alcance de la convocatoria al permitir que concurran centros educativos públicos, concertados o privados. Además, como novedad, se ha incluido a las bibliotecas universitarias, tanto de universidades públicas como privadas.
Con esta ampliación, el Ejecutivo regional busca dar más diversidad y equidad al reparto de unos premios que quieren reconocer iniciativas capaces de reforzar el hábito lector en distintos ámbitos.
Qué se valorará en los proyectos
Los premios se concederán en régimen de concurrencia competitiva. Entre los criterios de valoración figuran las actuaciones concretas de fomento de la lectura, la incorporación de valores democráticos, el respeto al medio ambiente y al patrimonio, así como el uso innovador y eficaz de nuevas tecnologías.
La convocatoria pone así el foco en el impacto real de las propuestas y en su capacidad para renovar las actividades de promoción lectora en bibliotecas, aulas, librerías y editoriales extremeñas.
