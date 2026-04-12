‘Extremestiza. Extremadura y América. Lo que nos une’ ultima la celebración de las II Jornadas Patrimonio Compartido: Arquitectura Común. Paisajes familiares

Los hitos históricos que entrelazan Extremadura con América desde hace cinco siglos llevan a abordar esta impronta arquitectónica y artística común y su peso desde diferentes miradas, así como en diferentes momentos, en colaboración con agentes académicos y multidisciplinares.

Narrativas y análisis en torno a la disposición arquitectónica y monumental de los cascos históricos extremeños e iberoamericanos, espacios protegidos por la UNESCO que muestran una identidad compartida y familiar. El mestizaje global del barroco extremeño y sus aportes al arte iberoamericano, y el sincretismo estético de fórmulas americanas y extremeñas configuran estas jornadas de trabajo anuales donde prima el análisis, la recuperación y la investigación de formas plásticas que conforman un estilo propio con elementos originales y únicos.

El arte patrimonial constituye una fuente de crecimiento compartido, el arte que surge de esta historia compartida es un reflejo de la pervivencia de imaginarios conjuntos que confluyen en formas propias y únicas.

La I edición de ‘Jornadas de Patrimonio Compartido. Arquitectura Común. Paisajes Familiares’ que se celebraron la primavera pasada reunió a profesionales expertos de España, así como responsables de recuperación de patrimonio de los principales cascos históricos de Perú, México y Ecuador, en unos intensos días de trabajo, que sirvieron para analizar la arquitectura de Extremadura e Hispanoamérica.

Se analizaron, entre otras cuestiones de interés, la disposición arquitectónica y monumental de los cascos históricos extremeños e hispanoamericanos, espacios protegidos por la UNESCO que muestran una identidad compartida y familiar.

El mestizaje global del barroco extremeño y sus aportes al arte iberoamericano fueron unos de los principales criterios de selección de los enclaves a visitar en la región durante esta primera edición, donde se analizaron áreas patrimoniales de Trujillo, Jerez de los Caballeros, Medellín, Guadalupe y Cáceres, buscando la fusión de fórmulas estéticas y arquitectónicas extremeñas y americanas, que conforman un estilo propio con elementos originales y únicos.

Extremestiza está trabajando en la segunda edición de estas Jornadas de Patrimonio Compartido, Arquitectura Común, Paisajes Familiares, con especialistas procedentes de países hispanoamericanos.

Algunas líneas relevantes que se abordan en esta línea de trabajo de Extremestiza incluyen: Esgrafiados, encalados, revestimientos y técnicas de recuperación; usos y recuperación de la Bóveda Extremeña o Bóveda de Rosca; técnicas de ejecución para afrontar rehabilitaciones y conservar una identidad patrimonial que está con nosotros hace siglos.

Además, se incluyen los balcones esquinados en Extremadura y América; la arquitectura civil y arquitectura religiosa de los siglos XV-XVI; retos en la recuperación; plazas porticadas; la obra del extremeño Francisco Becerra; la arquitectura tradicional o vernácula extremeña; materiales, técnicas adquiridas por procesos evolutivos o por prestamos culturales: soportales, chozos, chiveros, así como arquitectura prehispánica, adobes y estructuras de piedra andina; el influjo y presencia de extremeño Zurbarán en América; técnicas de rejería y forja artística renacentista; restauración y conservación: forja, reparación, copia de técnicas, modelos.

La I edición de las jornadas de Patrimonio Compartido ha supuesto la puesta en marcha de líneas de desarrollo y cooperación conjunta en la conservación de patrimonio común entre Extremadura e Hispanoamérica, con Prolima, INAH de México e Instituto Metropolitano de Quito.

Noticias relacionadas

Para ello contamos con la colaboración de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta, el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID), la Universidad de Extremadura (UEx), el Real Monasterio de Guadalupe, así como ayuntamientos involucrados en el itinerario técnico. n