Hito histórico
Extremestiza organiza la participación de la Orquesta de Extremadura en el Festival Internacional de Música Barroca ‘Los Chiquitos’ de Bolivia
La Orquesta de Extremadura actúa en tres poblaciones bolivianas, en el marco de este relevante evento de mestizaje musical
Redacción
Músicos de la Fundación Orquesta de Extremadura (OEX) asisten al Festival Internacional de Música Barroca Americana ‘Misiones de Chiquitos’ de Bolivia, que está considerado como unos de los encuentros musicales más relevantes de Hispanoamérica en difusión de patrimonio musical.
Extremestiza ha organizado la participación de la orquesta extremeña que actuará por primera vez en la historia a este evento, acompañados por la directora Hae Won Oh. Ofrecerá tres actuaciones en este festival bienal, que cumple XV ediciones.
Los conciertos serán los días 17, 18 y 19 de abril, en Santa Cruz de la Sierra y en poblaciones bolivianas históricas de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos.
Un total de 36 orquestas bolivianas y otras 26 orquestas internacionales participan en el evento, cuyos conciertos tienen lugar en capillas, iglesias y catedrales.
El vínculo de Extremadura con esta zona de Bolivia es muy profundo, ya que fue un extremeño, Ñuflo de Chaves, quien fundó la ciudad de Santa Cruz en Bolivia, en el siglo XVI, dándole el nombre de su localidad natal en Santa Cruz de la Sierra (Cáceres).
La representación extremeña en este importante evento es fruto de la colaboración de la Estrategia Extremestiza con el país andino, que se circunscribe tanto al Ministerio de Cultura como ala Asociación Pro Arte y Cultura (APAC) de Bolivia, como organizadora del evento.
Extremestiza colabora en esta acción cultural, en el marco de las acciones que se desarrollan desde el Área Musical de esta estrategia transversal de la Junta de Extremadura, destinada a rescatar y revalorizar el mestizaje como punto de encuentro y crecimiento compartido ente Extremadura y América.
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