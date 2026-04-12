Del invierno a la primavera otra vez: Extremadura recupera las temperaturas esta semana tras unas jornadas de lluvia y tormenta

Extremadura dejará atrás el ambiente invernal que ha marcado las últimas jornadas y recuperará de forma progresiva las temperaturas a lo largo de esta semana, en una evolución que devolverá a la región a valores más propios de la primavera tras un arranque todavía fresco.

La comunidad autónoma vive este domingo una jornada todavía de transición, tras el aviso amarillo que afectó a varias comarcas de Badajoz y Cáceres. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), registrará intervalos nubosos y posibilidad de chubascos con tormenta en el este, además de viento moderado del oeste y norte, con probables rachas fuertes o muy fuertes. Las temperaturas han descendido, de forma localmente notable en la provincia de Cáceres, con valores previstos de entre 8 y 20 grados en Badajoz y de 8 a 18 en Cáceres.

De cara al lunes 13 de abril, la previsión apunta todavía a una jornada fresca, con intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles en el norte montañoso, que incluso podrían ser de nieve en cotas altas, por encima de los 1.300 o 1.600 metros. Las temperaturas seguirán en ligero descenso, con mínimas de 6 grados y máximas de 20 en Badajoz, y de 6 y 17 grados en Cáceres. También se esperan heladas débiles en Gredos.

Más notable a partir del martes

A partir del martes comenzará el cambio más claro. Para el 14 de abril, la Aemet prevé intervalos nubosos o cielos poco nubosos, con mínimas sin cambios o en ascenso y máximas en moderado ascenso. Los termómetros subirán hasta los 23 grados en Badajoz y los 22 en Cáceres, con mínimos de 7 grados en ambas capitales.

El ascenso térmico continuará el miércoles, 15 de abril, en una jornada de cielo poco nuboso y con probabilidad de algunas nieblas matinales dispersas. Las temperaturas volverán a subir de forma moderada, hasta alcanzar los 25 grados de máxima en Badajoz y los 24 en Cáceres, con mínimas de 9 grados en ambas ciudades.

Noticias relacionadas

Para los siguientes días, y si se mantienen las previsiones de la Aemet, el ambiente suave irá a más en Extremadura. Con los datos disponibles, Badajoz podría moverse en valores de entre 7 y 27 grados, mientras que Cáceres registraría entre 9 y 25 grados en una jornada posterior. En el tramo final de la semana, las temperaturas alcanzarían incluso los 29 grados en Badajoz y los 27 en Cáceres, con mínimas de 8 y 11 grados, respectivamente.