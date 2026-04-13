Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terminal intermodalConstrucciónBarro a barrioSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Proceso selectivo en la sanidad extremeña

Solo el 15% de los aspirantes aprueba las oposiciones de celador del SES

Superan el examen, realizado en enero, 821 opositores de los más de 5.300 presentados para optar a 170 plazas fijas. El colectivo ya denunció días después que la prueba fue «humillante»

Protesta de los celadores tras el examen del SES a las puertas del hospital San Pedro de Cáceres, en febrero.

Protesta de los celadores tras el examen del SES a las puertas del hospital San Pedro de Cáceres, en febrero. / EL PERIODICO

Guadalupe Moral

Cáceres

Ha ocurrido con los médicos y ha vuelto a suceder con los celadores. Las oposiciones de Servicios Extremeño de Salud (SES) están teniendo muy pocos aprobados en determinadas categorías. Si en la de médico se han llegado a quedar vacantes más de 150 plazas en varias especialidades, este lunes se conocían los resultados de los exámenes de la categoría de celador y se vuelve a repetir la tendencia. En este caso no se quedan plazas vacantes porque los aprobados superan ampliamente la oferta, sin embargo, teniendo el cuenta el volumen de aspirantes presentados, la cifra de suspensos es llamativa: solo ha aprobado el examen el 15,3% de los opositores.

En concreto, para optar a las 170 plazas ofertadas de esta categoría se inscribieron más de 9.000 personas de las que finalmente solo acudieron a las pruebas realizadas el domingo 25 de enero un total de 5.359 personas, de las que solo han aprobado 821, según los resultados publicados por el SES este lunes, lo que supone apenas el 15,3%. Por turno de acceso, hay 782 aspirantes que han superado el examen para las 121 plazas del turno libre y otros 39 opositores que han aprobado por el turno de discapacidad, con 30 plazas ofertadas. Por la vía de promoción interna había otras 19 plazas, pero ningún aspirante ha superado la prueba, por lo que esos puestos pasaran a la oferta general.

Protestas de los celadores

La cifra de aprobados, por tanto, es muy baja y así parece que lo esperaban los propios aspirantes que se concentraron tras el examen, el pasado 12 de febrero en distintos puntos de la región, para denunciar que el examen fue «humillante». Por un lado, al día siguiente de la prueba se denunció una posible «filtración» o «custodia negligente» del examen, ya que el mismo día del examen se encontraron en el canal público de Telegram la publicación de un archivo muy similar a la prueba realizada, antes del plazo oficial en el que el SES debía haber público el examen.

Vídeo | Los celadores extremeños piden unas oposiciones &quot;justas&quot; y valoración

Vídeo | Los celadores extremeños piden unas oposiciones "justas" y valoración / El Periódico

Posteriormente, conformaron una plataforma con más de 1.200 integrantes y se concentraron para exigir unas oposiciones más justas con un temario acorde a sus funciones diarias, menos «ambiguo» y con más peso en la nota final. Durante las protestas aseguraron que el examen del pasado 25 de febrero fue «humillante» y también reclamaron que se valore y reconozca también su trabajo: «somos invisibles para todo el mundo, pero somos imprescindibles», aseguraban entonces.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, desde el SES aseguraron entonces que no tenían constancia de ninguna «filtración» y que la convocatoria se realizó «con plena transparencia y máximo rigor, garantizando el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad de las personas aspirantes».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cáceres se entrega a Fito en uno de los conciertos más multitudinarios en el Hípico
  2. El trayecto a las playas de Portugal bajará de las tres horas y media con la M-30 de Cáceres
  3. Álvaro Sánchez Cotrina: nuevo líder del PSOE en Extremadura
  4. El Cáceres rinde homenaje a Chipi y vence al Valladolid en un partido cargado de emoción
  5. La calle de Cáceres que vende churros rellenos de jamón ibérico y patatera
  6. El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara esconde este pueblo de Cáceres: un destino ideal para los amantes de la historia y la naturaleza
  7. Un concierto para 18.000 (+1): Fito triunfa en Cáceres con Robe en el aire
  8. Muere Felipe Salgado Conejero, referente del comercio tradicional y cofrade de Cáceres

Extremadura pasará del frío al calor (casi veraniego) esta misma semana

Garriga anuncia que PP y Vox intensificarán la negociación en Extremadura porque "el tiempo apremia"

Garriga anuncia que PP y Vox intensificarán la negociación en Extremadura porque "el tiempo apremia"

Solo el 15% de los aspirantes aprueba las oposiciones de celador del SES

El coche de segunda mano vuelve a encarecerse en Extremadura y ya alcanza los 12.721 euros

El coche de segunda mano vuelve a encarecerse en Extremadura y ya alcanza los 12.721 euros

La Universidad de Extremadura pone a prueba una tecnología solar clave para la industria

La Universidad de Extremadura pone a prueba una tecnología solar clave para la industria

Volar de Extremadura a Canarias desde 80 euros: Binter lanza una promoción con viajes hasta marzo de 2027

Volar de Extremadura a Canarias desde 80 euros: Binter lanza una promoción con viajes hasta marzo de 2027

Extremadura exhibe su potencial agroalimentario en el Salón Gourmets con 50 empresas y más de 1.500 millones en exportaciones

Extremadura exhibe su potencial agroalimentario en el Salón Gourmets con 50 empresas y más de 1.500 millones en exportaciones

Extremadura cerró 2025 con 8.420 personas pendientes de la dependencia y 1.313 fallecidos en lista de espera

Extremadura cerró 2025 con 8.420 personas pendientes de la dependencia y 1.313 fallecidos en lista de espera
Tracking Pixel Contents