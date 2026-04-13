Alcuéscar presenta la versatilidad de su exquisita patatera

Alcuéscar, que participa en el Salón Gourmets bajo el paraguas de Adismonta, pondrá en valor un año más los platos elaborados con la patatera local. En la pasada edición de Salón Gourmets la demostración de cocina en vivo realizada por Adán Toribio, cocinero del restaurante Marqués Arroz y Brasas de Alcuéscar, fue tan exitosa que este año quieren repetirla. Adán explica que los platos elaborados con la patatera de Carnicería La Posada gozan de especial predilección por los amantes de la buena cocina que recalan en el municipio.

Cartel promocional de Alcuéscar elaborado por Cristina Jaén. / CRISTINA JAÉN

Desde hoy y hasta el final del Salón Gourmets, Adán Toribio mostrará a los asistentes de la más importante feria de alimentación de Europa su habilidad con los fogones y el papel que este embutido juega en múltiples platos. La patatera extremeña poco conocida fuera de Extremadura ya comienza a valorarse en Europa y fuera de ella gracias a profesionales de la cocina como Adán, defensor de los productos de la tierra que ha convertido a Alcuéscar en epicentro del buen yantar. En concreto, Adán realizará en vivo la tapa ganadora del concurso de tapas Alcuéscar 2025. El plato tiene una base de hojaldre, patatera artesana de Carnicería La Posada 1935 Alcuéscar y rayadura de naranja. Habitualmente dentro lleva un gajo de naranja, “pero en la feria gourmet no lo haremos así, llevará una falsa grasa de cerdo (yema pastelera) para darle un toque dulce al picante de la patatera".

Precisamente, Juan Ángel Gaspar, al frente de Carnicería La Posada, explica que el éxito de su patatera reside en su elaboración exclusivamente tradicional, sin especias ni otro tipo de ingredientes o conservantes. “Es más casera, solo lleva Pimentón de La Vera, ajo, patata y la grasa del cerdo”, añade. Junto a Adán y Juan Ángel, completa la delegación alcuesqueña en Gourmets la creadora del cartel, Cristina Jaén.

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