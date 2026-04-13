La Carne de Vacuno de Extremadura, protagonista en el Salón Gourmets

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Carne de Vacuno de Extremadura, Consejo Regulador que comprende las IGP Ternera de Extremadura y la IGP Vaca de Extremadura, participa un año más en el Salón Gourmets, donde da a conocer sus excelencias a través de las elaboraciones del chef Rubén Hornero. Salón Gourmets es la Feria de Alimentación y Bebidas de calidad líder mundial. Cada jornada el prestigioso cocinero mostrará su habilidad con los fogones y la calidad de los sellos de calidad de los alimentos extremeños, con especial atención a la Carne de Vacuno de Extremadura.

El lunes 13 de abril elaborará un steak tartar de IGP Ternera de Extremadura con DOP Queso de Acehúche, alioli de DOP Pimentón de la Vera y DOP Aceite de Monterrubio. También preparará un delicioso lomo bajo a la plancha de IGP Vaca de Extremadura con DOP Torta del Casar, DOP Pimentón de la Vera, crujiente de DOP Jamón Dehesa de Extremadura y DOP Aceite de Monterrubio.

El martes 14 de abril, el chef preparará ante los asistentes al Salón Gourmets un lingote de IGP Ternera de Extremadura con DOP Queso de Acehúche, IGP Garbanzo de Valencia del Ventoso, DOP Pimentón de la Vera y DOP Aceite Villuercas-Ibores-Jara. La siguiente tapa será un carpaccio de IGP Vaca de Extremadura con DOP Queso Ibores, garbanzo crujiente (IGP), DOP Pimentón de la Vera y DOP Aceite Gata-Hurdes.

Taco meloso de Vaca de Extremadura IGP, con nube montada de Queso de Acehúche / EL PERIÓDICO

El miércoles 15 de abril será el turno de la albóndiga de IGP Vaca de Extremadura con DOP Queso Ibores, DOP Cereza del Jerte y DOP Aceite Villuercas-Ibores-Jara así como de la mini hamburguesa de IGP Ternera de Extremadura con DOP Queso de Acehúche, alioli de DOP Pimentón de la Vera y DOP Aceite de Monterrubio.

El colofón llegará el jueves 16 de abril de la mano del carpaccio de IGP Vaca de Extremadura con DOP Queso Ibores, garbanzo crujiente (IGP), DOP Pimentón de la Vera y DOP Aceite Gata-Hurdes, así como de la mini hamburguesa de IGP Ternera de Extremadura con DOP Queso de Acehúche, alioli de DOP Pimentón de la Vera y DOP Aceite de Monterrubio.

En Extremadura se cría la que probablemente será la mejor ternera y la mejor vaca del mundo. Desde hace más de un cuarto de siglo se amparó la producción de ternera y hace más de un lustro la de vaca, ambas IGP están bajo el paraguas del consejo regulador Carne de Vacuno de Extremadura. Miguel Morillo Velarde, director técnico, explica que en la actualidad están intentando hacer algunas modificaciones en el reglamento para poder mejorar el número de sacrificios.

Recuerda que la logística del sacrificio de las vacas es diferente a la de la ternera, pues la primera requiere que los corredores de ganado las vayan recopilando prácticamente una a una, finca a finca. Además, la demanda de la vaca ha subido bastante lo que se ha traducido en una subida de precios. El año pasado se certificaron 1.600.000 kilos de Ternera de Extremadura y 83.000 kilos de Vaca de Extremadura.

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La IGP Carne de Vacuno de Extremadura significa también avances en certificaciones de bienestar animal y producción sin antibióticos desde el nacimiento, apostando por un producto diferenciado y sostenible. El mercado nacional es su principal destino, aunque el internacional puede ser a medio plazo también una excelente oportunidad para esta carne siempre exquisita y valorada por los jefes de cocina de los mejores restaurantes.