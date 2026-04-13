«Casa Bautista es tradición con voluntad permanente de renovarse»

Casa Bautista pertenece a una saga jamonera centenaria. En una empresa familiar así, ¿qué pesa más hoy: la herencia recibida o la necesidad de reinterpretarla para seguir siendo competitivos?

Casa Bautista es el resultado de la consolidación de una tradición con la voluntad permanente de querer renovarse para responder a las demandas del consumidor actual en cuanto a gustos y producto, ofreciendo siempre la máxima calidad.

Montánchez tiene un nombre propio dentro del mapa del ibérico. Desde su experiencia, ¿qué papel juega hoy el territorio en la venta del producto: sigue siendo un valor real o hay que esforzarse cada vez más para explicar al consumidor lo que significa?

El consumidor está cada vez más atento a la excelencia del producto. Sin embargo, echo de menos que el consumidor medio no sabe cortar un jamón ibérico ni una paletilla. Ahora todo el mundo se pone a cortar un jamón y sin conocimientos en este ámbito no se aprovecha la pieza ni se aprecia. Montánchez desde Carlos V e incluso antes era conocido por la excelencia de sus ibéricos. Siempre hemos tenido un nombre. La pena es que por la orografía del terreno, al estar en una sierra, no ha sido posible una mayor expansión industrial.

El sector del ibérico vive entre la tradición, la exigencia de calidad y un mercado cada vez más competitivo. ¿Cuál diría que es ahora mismo el principal desafío para un industrial jamonero: los costes, la diferenciación, el relevo generacional o la educación del consumidor?

Creo que la educación del consumidor es muy importante. Es innegable que hoy se sabe mucho más, pero por ejemplo, muchos no saben dónde está el fémur o la tibia de un jamón o una paleta. En cuanto al relevo generacional yo tengo dos hijos y uno de ellos seguro va a continuar en la empresa. Por último, los costes en las empresas son cada vez más elevados y nos asfixian. Y si quieres crecer tienes que hacerlo basándose en el dinero que ahorras y reinvertirlo.

Casa Bautista ha dado visibilidad a Montánchez y al ibérico también fuera del secadero, en ferias y espacios de promoción como el Salón Gourmets. ¿Hoy una empresa jamonera debe limitarse a producir bien o está obligada también a hacer pedagogía, contar su historia y defender el sector en público?

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Lo primero es la calidad del producto, porque si no la das estás perdido. Además, el consumidor tiene que apreciarla. También la promoción como la que estos días realizamos en el Salón Gourmets es clave, pues si no la haces eres desconocido para el público.