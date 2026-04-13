Correos recuerda a la ciudadanía de Extremadura cómo identificar fraudes por correo electrónico que suplantan a la compañía

El aumento de las compras por internet ha traído consigo una escena cada vez más habitual en muchos hogares extremeños: la llegada de correos electrónicos que aparentan ser avisos de entrega, incidencias en paquetes o supuestos pagos pendientes. Sobre esa rutina cotidiana se apoyan los ciberdelincuentes para lanzar campañas de 'phishing' que suplantan a Correos y buscan obtener datos personales o bancarios de los usuarios.

La compañía ha advertido este 13 de abril de 2026 del repunte de este tipo de intentos de fraude en Extremadura y ha pedido a la ciudadanía que desconfíe de cualquier mensaje que reclame pagos, tasas o información confidencial relacionada con un envío. La clave del engaño está en que estos correos imitan la imagen corporativa de la empresa y aprovechan que el destinatario está esperando un paquete para resultar creíbles.

Cómo actúa el fraude

El mecanismo suele repetirse. El usuario recibe un mensaje que parece legítimo, con el logotipo de Correos, un asunto relacionado con una entrega y un aviso que le urge a actuar. A veces se le pide abonar una pequeña cantidad; otras, confirmar datos personales o pulsar sobre un enlace para resolver una supuesta incidencia.

Ese paso es el más delicado. Tras él puede esconderse una página web falsa diseñada para robar información o un intento directo de recopilar credenciales bancarias. Por eso, Correos insiste en que nunca solicita datos personales, bancarios o información confidencial por correo electrónico.

Las claves para detectar un correo falso

Uno de los elementos que la empresa señala como esenciales para detectar estos fraudes es el remitente. Según recuerda, sus comunicaciones se envían desde correos@correos.com, y los emails vinculados a envíos y paquetería incorporan además un código seguro al final del mensaje.

Ese detalle puede marcar la diferencia. Si un correo no incluye ese código, no procede de Correos. La recomendación es no responder, no facilitar información y no pinchar en enlaces hasta haber comprobado antes su autenticidad.

El verificador, paso a paso

Para facilitar esa comprobación, la empresa dispone del Verificador de Email, una herramienta oficial con la que cualquier usuario puede revisar si un mensaje ha sido realmente enviado por Correos. El sistema funciona introduciendo la dirección del remitente y el código alfanumérico que figura al final del correo recibido.

Si el verificador no devuelve un "OK", la comunicación podría formar parte de un intento de phishing. Correos plantea esta herramienta como la vía más rápida y segura para salir de dudas antes de actuar.

Consejos prácticos para no caer en el engaño

La advertencia de la compañía deja además varias recomendaciones claras para la ciudadanía extremeña. La primera, no facilitar nunca datos personales o bancarios por correo electrónico, aunque el mensaje parezca auténtico. La segunda, revisar siempre el remitente y comprobar que procede de correos@correos.com.

A ello se suma la necesidad de buscar el código seguro que acompaña a los correos reales de envíos y paquetería, verificar el mensaje con la herramienta oficial de Correos y, en caso de duda, consultar la web oficial o contactar con Atención al Cliente antes de realizar cualquier acción.