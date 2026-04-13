Esteban Rebolledo (cortador profesional de jamón): "Mis clientes disfrutan de ibérico loncheado igual que en un concurso"

Empezó en 2017 con un curso de iniciación y hoy ya acumula premios y miles de piezas cortadas. ¿Qué momento fue el que le hizo entender que el corte de jamón iba a ser mucho más que una afición?

A raíz de realizar el primer curso de iniciación en el corte de jamón creció mi interés por seguir aprendiendo y mejorando la técnica. Esta profesión requiere de mucha práctica y disciplina, que no se aprenden en un curso de 30 horas. He aprendido a base de práctica y formación. De nada sirve practicar a lo loco, por eso es importante tener a alguien que te guíe en el corte profesional.

Ha participado en numerosos concursos nacionales y ha conseguido reconocimientos importantes, como el reciente ‘Cuchillo de Plata’ en Jerez de los Caballeros. ¿Qué le han enseñado la competición y la exigencia del jurado sobre este oficio?

Para mí la competición es muy importante, porque me ha enseñado a respetar el producto, a sacarle el mayor rendimiento y aprovechamiento. Además, cortar en público delante del público, con la presión que conlleva, hace que mejores y aprendes a superarte. El trabajo que realizo día a día es para mí igual que estar cortando en un concurso. Al final lo que se entrena es lo que se demuestra después cuando desempeñas tu oficio.

Con solo 26 años ha logrado compaginar tu faceta de emprendedor al frente de Rebolledo Ibéricos con la de cortador profesional en más de 500 eventos. ¿Cómo se equilibra la tradición artesanal con la gestión de una empresa moderna y una tienda online?

Soy una persona joven, pero con mucha ambición y eso es lo que me ha llevado a formar mi propia empresa y la tienda online de Rebolledo Ibéricos. Además, he comprado un local que estoy reformando para tener pronto mi propia tienda física, actividad que tendré que compaginar con los eventos durante todo el año.

¿Qué cree que valora más el cliente cuando ve a un cortador profesional en acción: la técnica, la presentación o la experiencia completa?

Pues creo que estas tres cosas son es importantes. Un cortador profesional da caché y el estilo a cualquier evento, además de sacar el mayor rendimiento del jamón. Para ello hay que tener unos conocimientos básicos. Los protagonistas de cada celebración son el jamón y el cortador, sin duda alguna.

En un producto tan ligado a la cultura española como el jamón ibérico, ¿dónde cree que está hoy el reto: en educar al consumidor, en diferenciar la calidad o en dignificar aún más la profesión del cortador?

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Pues yo creo que está en educar al consumidor, dándole al jamón el lugar que merece, ya que es un producto artesanal que pasa por un largo proceso de curación hasta llegar a su mesa, siendo el cortador el último eslabón de una cadena, que tiene la responsabilidad de sacar el máximo partido a cada pieza.