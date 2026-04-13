Extremadura exhibe su potencial agroalimentario en el Salón Gourmets con 50 empresas y más de 1.500 millones en exportaciones

Extremadura ha vuelto a situar su sector agroalimentario en el escaparate internacional del Salón Gourmets, una de las principales ferias europeas del producto de calidad, donde la comunidad ha participado en esta edición con 50 empresas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. La cita, que se celebra en IFEMA, ha servido para reforzar la imagen de la región como potencia exportadora y territorio vinculado a la calidad alimentaria. Impulsa la proyección exterior de un sector que ya superó los 1.500 millones de euros en exportaciones el pasado año.

La presencia extremeña se articula en un espacio conjunto de 526 metros cuadrados, coordinado por Extremadura Avante, en el que se agrupan productores, industrias y sellos de calidad, consolidando a la región como uno de los territorios con mayor peso dentro del certamen.

Un escaparate internacional para el sector extremeño

Durante su visita, la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, ha subrayado este lunes el valor estratégico de este tipo de encuentros para el tejido productivo regional. "Una no tiene la suerte todos los días de poder estar rodeada de quien verdaderamente mima ese emblema, el mejor emblema que tiene Extremadura, que son sus productos estrella y que, además, generaron el año pasado, que se dice pronto, más de 1.500 millones de euros en exportaciones", ha afirmado.

La feria reúne a más de dos mil expositores y compradores internacionales, lo que la convierte en una plataforma clave para abrir mercado y consolidar la presencia exterior del sector agroalimentario extremeño. En este contexto, la Junta ha destacado que supone "una proyección enorme" para las empresas de la región.

Producto, territorio y experiencia

Uno de los ejes del mensaje trasladado por el Ejecutivo autonómico ha sido la vinculación entre producto, paisaje y experiencia. Guardiola ha incidido en que detrás de cada alimento hay un territorio y un proceso que lo define.

"Cuando alguien prueba la picota del Jerte, está saboreando el Valle del Jerte en flor y está casi tocando las manos que las seleccionaron una a una en el frío de las madrugadas y sintiendo ese olor de los cerezos en primavera", ha señalado.

En esa línea, ha defendido la necesidad de conectar gastronomía y turismo como vía de desarrollo: "convertir esos sabores en sensaciones, en vivencias únicas".

Durante el acto se ha entregado el Premio Picota 2026 al cacereño Guillermo Gracia, 27 veces campeón del mundo de natación adaptada, quien ha dejado un mensaje muy claro: "Representar a Extremadura es el mejor título del mundo".