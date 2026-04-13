Extremadura pasará del frío al calor (casi veraniego) esta misma semana

El tiempo dará un vuelco en Extremadura en los próximos días. Del descenso térmico generalizado de las jornadas anteriores se pasará a temperaturas propias de la antesala del verano, con valores que podrían superar los 30 grados en algunos municipios de la región durante el próximo fin de semana.

Detrás de este cambio estará la llegada de una potente cresta anticiclónica a la Península que hará que queden atrás las lluvias, nevadas y un acusado descenso térmico que propició el paso de una vaguada en extensas zonas del país. En su lugar, a partir de este martes se pronostica un incremento de las temperaturas diurnas, especialmente en el interior peninsular y en su tercio norte. Un tiempo estable para lo que queda de semana, con las temperaturas en un progresivo aumento que podría llevarlas a partir del próximo viernes a valores más propios de la recta final de la primavera, según la previsión elaborada por la plataforma de información meteorológica Meteored.

El salto térmico más importante se prevé ya para este martes. En el caso de Extremadura, en amplias zonas de la región se espera en la jornada de mañana «un ascenso de las máximas de entre 6 y 8 grados», adelanta Samuel Biener, climatólogo de Meteored España.

Vegas del Guadiana

Si se cumplen las previsiones, el próximo fin de semana en localidades de las Vegas del Guadiana se registrarán a las horas centrales del día «valores más típicos de finales del mes de mayo que de abril», señala Biener. Badajoz, Mérida, Don Benito o Villanueva de la Serena alcanzarán «entre los 30 y los 32 grados», marcas que incluso podrían llegar a superarse. En la provincia de Cáceres también habrá zonas, entre ellas la meseta cacereña, que se aproximarán a los 30 grados de máxima.

Con todo, lo más significativo de los próximos días en materia climatológica, precisa este experto, «serán las amplitudes térmicas». «Son los ‘días de la cebolla’ que decimos nosotros, porque por la mañana sales abrigado a la calle, y conforme va calentando el sol, te tienes que ir quitando la ropa», añade. De esta forma, ya desde el miércoles se superarán los 25 grados en las Vegas del Guadiana, pero a pesar de ello continuará haciendo fresco de noche hasta el viernes, con mínimas de entre 6 y 9 grados. «Hablamos de amplitudes térmicas de 15 a 20 grados», destaca el climatólogo de Meteored.

Pocas lluvias

Por otro lado, a lo largo de esta semana las lluvias se limitarán al extremo norte del país y serán cada vez más débiles y dispersas, aunque entre el viernes y el domingo podrían formarse algunas tormentas en zonas de montaña, típicas de la primavera. En Extremadura también predominará el ambiente estable con cielos poco nubosos». Habrá «alguna nube media o alta, sin descartar brumas matinales», adelantan Biener. Y llegando al fin de semana «podrían producirse tormentas aisladas en zonas de montaña, que no parece que vayan a ser cosas importantes», indica. «Tendremos que ver cómo va evolucionando la previsión, porque dependiendo de si tenemos más o menos inestabilidad, quizás esos chubascos puedan ser algo un poquito más extenso, pero, en cualquier caso, no se ve una situación de inestabilidad general o importante», concluye.