Previsión meteorológica
El frío da un giro al tiempo en Extremadura: bajan las temperaturas y la nieve reaparece en la montaña
La jornada deja un ambiente más fresco, viento del noroeste y precipitaciones débiles en el norte, con cota de nieve entre 1.300 y 1.600 metros
Extremadura arranca la semana con un cambio meteorológico radical. Así, este lunes 13 de abril experimenta un descenso brusco de temperaturas, con viento del noroeste y la nieve asomando en las zonas montañosas de la región, estableciéndose la cola entre los 1.300 y los 1.600 metros, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, la previsión también recoge intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles en esas áreas de montaña.
La bajada térmica se deja notar en toda Extremadura. Según la Aemet, las máximas se quedan en 20 grados en Badajoz, 19 en Mérida y 17 en Cáceres y Plasencia, mientras las mínimas marcan 6 grados en Badajoz, Mérida y Cáceres, y 7 en Plasencia. En Gredos incluso aparecen heladas débiles, un dato que refuerza esa sensación de regreso al frío en plena segunda semana de abril.
Nieve otra vez en la montaña
Uno de los elementos más llamativos de la jornada se concentra en el norte extremeño. La Aemet no solo mantiene la opción de lluvias débiles en el norte montañoso, sino que precisa que esas precipitaciones pueden caer en forma de nieve a partir de cotas medias-altas. Meteored también apunta a una jornada más fría en Extremadura y mantiene valores contenidos en ciudades del norte como Cáceres y Plasencia, en línea con ese escenario de mayor inestabilidad y aire más frío.
Viento y cielos variables
Al descenso térmico se suma un viento moderado del noroeste, mientras los cielos se presentan con intervalos nubosos en el conjunto de Extremadura. El episodio no deja, en principio, precipitaciones generalizadas, pero sí concentra la atención en las comarcas del norte y en las zonas de mayor altitud, donde el regreso de la nieve se convierte en la imagen más destacada del día.
De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha registrado entre las 6 y las 7 de esta mañana rachas viento de hasta 77 kilómetros a la hora:
- Garganta la Olla 77 kilómetros a la hora
- Hoyos 63 kilómetros a la hora
- Valverde del Fresno 61 kilómetros a la hora
- Jaraicejo 52 kilómetros a la hora
- Azuaga 48 kilómetros a la hora
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