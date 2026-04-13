Garriga anuncia que PP y Vox intensificarán la negociación en Extremadura porque "el tiempo apremia"

La negociación para formar gobierno en Extremadura ha entrado en su tramo más delicado. Con solo veinte días por delante antes de que expire el plazo legal, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este lunes que su partido y el PP intensificarán los contactos en los próximos días porque "el tiempo apremia". La frase resume bien el momento político extremeño: tras meses de bloqueo, la comunidad ha quedado ya en una cuenta atrás que solo admite dos desenlaces, acuerdo o nuevas elecciones. También desde el PP nacional se lanza este lunes un mensaje de tranquilidad: el diálogo va "por buen camino".

La fecha clave es el 4 de mayo. Si para entonces no prospera una investidura en Extremadura, las Cortes se disolverán y se abrirá automáticamente el camino a una nueva convocatoria electoral. Garriga ha situado además esa urgencia en un marco más amplio, al incluir también a Aragón en la misma carrera contrarreloj, con un calendario todavía más ajustado.

El reloj aprieta en la negociación extremeña

Hasta ahora, PP y Vox habían alternado mensajes de prudencia con señales de acercamiento. Pero la comparecencia de Garriga ha introducido un tono distinto: ya no se trata solo de admitir que el diálogo sigue abierto, sino de reconocer que el margen para cerrarlo se estrecha. En política hay momentos en los que el calendario deja de ser contexto y pasa a marcarlo todo, y Extremadura se mueve ya en ese punto.

Ese giro llega, además, después de que ambas formaciones hayan venido trasladando en los últimos días una imagen más constructiva de sus contactos. La negociación no está cerrada, pero sí ha dejado atrás la fase más áspera del bloqueo y ha entrado en otra en la que cada avance se mide ya por su capacidad real para desembocar en investidura.

Castilla y León refuerza el nuevo clima entre PP y Vox

El cambio de contexto se ha visto este lunes en Castilla y León, donde PP y Vox han cerrado un acuerdo para la Mesa de las Cortes. El pacto permitirá que el popular Francisco Vázquez se haga con la presidencia de la Cámara autonómica, mientras Vox asumirá la Vicepresidencia primera, en un reparto que ambas formaciones han presentado como un paso de entendimiento institucional.

Garriga ha usado ese movimiento como prueba de que existe una “nueva sintonía” con los dirigentes territoriales del PP y como señal de que las conversaciones abiertas en otras comunidades pueden acabar cristalizando. En su lectura, lo ocurrido en Castilla y León no queda aislado, sino que anticipa el clima con el que Vox quiere afrontar también el cierre de la negociación en Extremadura.

Un acuerdo posible, aunque no pleno para Vox

Pese al tono más favorable, Vox ha evitado presentar el pacto como inminente o redondo. Garriga ha reconocido que los acuerdos no serán “los ideales” para su partido, aunque ha defendido que sí irán “en la dirección correcta” respecto a sus planteamientos. Esa matización dibuja bien el punto en el que se encuentran las conversaciones: no en la euforia, sino en el ajuste final entre dos socios que se necesitan, pero que siguen negociando los términos exactos del entendimiento.

Al mismo tiempo, el dirigente de Vox ha vuelto a pedir a la dirección nacional del PP que no ponga “palos en las ruedas” a unas conversaciones que, según sostiene, avanzan mejor con los barones autonómicos que con Génova. Esa apelación confirma que el desenlace no depende solo de la aritmética parlamentaria, sino también del delicado encaje entre la negociación territorial y la estrategia estatal de ambos partidos.

Extremadura entra en las jornadas decisivas

Lo relevante ya no es solo que PP y Vox sigan hablando, sino que ya casi no pueden permitirse dejar de hacerlo. La cercanía del 4 de mayo ha cambiado la naturaleza misma de la negociación. Cada reunión sin cierre, cada fleco que sigue abierto y cada gesto que se demora pesa ahora más que hace una semana.

Por eso, el mensaje lanzado este lunes por Garriga ha tenido más alcance que el de una simple declaración política. Al anunciar que las conversaciones se van a intensificar porque "el tiempo apremia", Vox ha reconocido públicamente que Extremadura ha entrado en la fase definitiva de una legislatura que sigue pendiente de arrancar. Y lo ha hecho apoyándose en un hecho nuevo, el acuerdo de la Mesa en Castilla y León, que permite a su partido presentar el momento actual no como una mera espera, sino como un avance real hacia el pacto.

El PP tiene perspectivas "positivas"

Ese cambio de clima no lo ha subrayado solo Vox. También el PP ha querido proyectar este lunes una imagen de avance en las negociaciones abiertas en Extremadura, Aragón y Castilla y León. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial de los populares, Alma Ezcurra, ha asegurado que los contactos con la formación de Santiago Abascal van "por buen camino" y ha añadido que las perspectivas ante un posible acuerdo son "positivas".

La dirigente popular ha enmarcado ese optimismo en el entendimiento sellado para la Mesa de las Cortes de Castilla y León, donde el PP recuperará la presidencia de la Cámara autonómica. Ezcurra ha destacado que su partido ha pasado de no presidir ninguno de esos parlamentos a controlar ya tres presidencias autonómicas, una lectura con la que los populares han querido presentar el pacto de este lunes como una señal de fortalecimiento institucional y también como un precedente útil para las negociaciones todavía abiertas.

Pese a ese tono favorable, el PP ha mantenido la cautela sobre el contenido concreto de los contactos. Ezcurra ha insistido en que se está trabajando con "discreción", de forma "constructiva" y sobre la base de un documento programático sólido, sin entrar a detallar si habrá nuevas reuniones en los próximos días. Aun así, su mensaje ha apuntalado la idea de que, a falta de menos de tres semanas para que expire el plazo en Extremadura, ambos partidos quieren trasladar que la negociación sigue viva y que el acuerdo, aunque no cerrado, se percibe hoy más cercano que hace apenas unos días.

Veinte días para pactar o volver a las urnas

La política extremeña afronta así el cierre de abril bajo máxima presión. Si el acuerdo llega, PP y Vox podrán venderlo como el desenlace de una negociación larga y difícil, pero reconducida a tiempo. Si fracasa, la comunidad quedará abocada a unas nuevas elecciones en pleno arranque de mayo.

De momento, lo único seguro es que el bloqueo ha dejado de ser indefinido. Tiene fecha de caducidad. Y desde este lunes tiene también un nuevo elemento político sobre la mesa: el entendimiento sellado en Castilla y León, que Vox quiere convertir en antesala de un pacto también en Extremadura.