El gasóleo agrícola roza el 40 % de subida desde febrero en las gasolineras extremeñas

El precio del gasóleo B o agrícola ha aumentado ligeramente la última semana en ambas provincias extremeñas, tanto en su venta al público en gasolineras como la restringida en cooperativas, y roza en términos generales el 40 % de subida desde antes del inicio de la guerra en Irán, aunque en las cooperativas pacenses se acerca al 50 % de incremento.

En concreto, según un informe especial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el precio del gasóleo B en las cooperativas de la provincia de Badajoz se sitúa en 1,382 euros por litro, un 48 % más con respecto al valor del 23 de febrero (antes del inicio del conflicto en Oriente Medio), y un 2 % más en una semana.

En Cáceres, el precio de este carburante en cooperativas alcanza los 1,322 €/l, una subida del 40 % respecto a antes de la guerra y 0,08 % hace una semana.

Por otro lado, en las gasolineras convencionales el precio en Badajoz se sitúa este lunes en 1,472 €/l y en Cáceres 1,509 €/l, un 39 y 36 % más, respectivamente antes de la guerra y un 2 y 1 % más en los últimos siete días.

En clave nacional

A nivel nacional su precio medio ponderado se sitúa este lunes a 1,381 euros por litro, frente a los 1,386 €/l del pasado viernes, un precio el de esta jornada que es un 43,03 % superior al registrado antes del inicio de la guerra en Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero.

Así se desprende del informe especial que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación difunde a diario con los precios del gasóleo B, en el que toma como referencia inicial el valor registrado el 23 de febrero pasado (0,965 €/l).

Desde entonces, el valor más alto alcanzado se registró el 20 de marzo (1,436 €/l).

El precio de este lunes oscila entre 1,508 €/l que de media se paga en las gasolineras convencionales y 1,349 €/l que alcanza en los surtidores de venta restringida que gestionan las cooperativas agrarias.

Por provincias, el precio más económico se encuentra en las gasolineras de las cooperativas agrarias de Soria (1,187 €/l), y el más alto, en las gasolineras convencionales de Guipúzcoa (1,661 €/l).