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El gasóleo agrícola roza el 40 % de subida desde febrero en las gasolineras extremeñas

El informe del Ministerio de Agricultura revela que el precio del gasóleo B oscila entre los 1,508 €/l en gasolineras y los 1,349 €/l en cooperativas, con importantes variaciones provinciales

Un tractor en labores de vendimia.

Un tractor en labores de vendimia. / EP

El Periódico Extremadura

Efe

El precio del gasóleo B o agrícola ha aumentado ligeramente la última semana en ambas provincias extremeñas, tanto en su venta al público en gasolineras como la restringida en cooperativas, y roza en términos generales el 40 % de subida desde antes del inicio de la guerra en Irán, aunque en las cooperativas pacenses se acerca al 50 % de incremento.

En concreto, según un informe especial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el precio del gasóleo B en las cooperativas de la provincia de Badajoz se sitúa en 1,382 euros por litro, un 48 % más con respecto al valor del 23 de febrero (antes del inicio del conflicto en Oriente Medio), y un 2 % más en una semana.

En Cáceres, el precio de este carburante en cooperativas alcanza los 1,322 €/l, una subida del 40 % respecto a antes de la guerra y 0,08 % hace una semana.

Por otro lado, en las gasolineras convencionales el precio en Badajoz se sitúa este lunes en 1,472 €/l y en Cáceres 1,509 €/l, un 39 y 36 % más, respectivamente antes de la guerra y un 2 y 1 % más en los últimos siete días.

En clave nacional

A nivel nacional su precio medio ponderado se sitúa este lunes a 1,381 euros por litro, frente a los 1,386 €/l del pasado viernes, un precio el de esta jornada que es un 43,03 % superior al registrado antes del inicio de la guerra en Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero.

Así se desprende del informe especial que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación difunde a diario con los precios del gasóleo B, en el que toma como referencia inicial el valor registrado el 23 de febrero pasado (0,965 €/l).

Desde entonces, el valor más alto alcanzado se registró el 20 de marzo (1,436 €/l).

El precio de este lunes oscila entre 1,508 €/l que de media se paga en las gasolineras convencionales y 1,349 €/l que alcanza en los surtidores de venta restringida que gestionan las cooperativas agrarias.

Noticias relacionadas y más

Por provincias, el precio más económico se encuentra en las gasolineras de las cooperativas agrarias de Soria (1,187 €/l), y el más alto, en las gasolineras convencionales de Guipúzcoa (1,661 €/l).

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