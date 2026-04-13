Montánchez y su comarca conquistan el Salón Gourmets

La presencia extremeña en el 39º Salón Gourmets vuelve a poner de manifiesto la fortaleza de una despensa regional cada vez más reconocible en el gran escaparate europeo de la alimentación y las bebidas de calidad. La feria, que se celebra del 13 al 16 de abril en Ifema Madrid, alcanza este año su 39ª edición convertida en una cita de referencia internacional, con más de 55.000 productos, más de 1.500 novedades, más de 110.000 profesionales y más de 15.000 compradores extranjeros previstos.

Dentro de esa amplia representación regional, cobra una relevancia especial la participación de Adismonta, la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y Tamuja, que acude a Madrid con el objetivo de proyectar la riqueza gastronómica, turística y cultural de un territorio que quiere consolidarse como uno de los grandes destinos de turismo gastronómico de Extremadura. La comarca comparece en Gourmets no solo como suma de productores, sino como una propuesta territorial con identidad propia, en la que el paisaje, la tradición y el producto forman parte de un mismo relato.

‘Paisajes que se comen’

No es una presencia menor. La Sierra de Montánchez y Tamuja llega al Salón Gourmets con el aval de sus 22 municipios, un territorio que encuentra en la gastronomía gourmet una de sus mejores cartas de presentación. Bajo esa idea de «paisajes que se comen», la comarca aprovecha esta plataforma para defender una forma de entender la excelencia muy vinculada al origen, al sabor y a la autenticidad.

Si hay un producto que resume esa identidad, ese es el ibérico, y dentro de él, el jamón de Montánchez ocupa un lugar central. La comarca acude a Madrid con el jamón, los derivados del cerdo ibérico y el vino como algunos de sus principales argumentos, reforzando la idea de que aquí el producto no se entiende solo como alimento, sino también como patrimonio, memoria y seña de identidad.

En ese sentido, la participación de Adismonta permite presentar la comarca como mucho más que un lugar productor. La Sierra de Montánchez y Tamuja quiere hacerse visible como un territorio donde la gastronomía conecta con la historia, el turismo y la cultura local. El relato del ibérico no se limita al secadero o a la dehesa: habla también de una forma de vida, de un saber transmitido durante generaciones y de una geografía muy concreta que ha hecho del producto un elemento de prestigio. Montánchez, con su tradición jamonera, sus secaderos naturales y su peso simbólico dentro del mapa del ibérico extremeño, concentra buena parte de esa imagen.

Por eso, la presencia de Montánchez en el Salón Gourmets tiene un valor especial. La localidad acude bajo el amparo de Adismonta y junto a otros municipios de la comarca para poner en valor la excelencia de sus productos más emblemáticos y reforzar su proyección exterior. El jamón de Montánchez, los derivados del cerdo ibérico y el vino local serán los grandes protagonistas de esa puesta en escena, en una feria en la que no basta con exhibir calidad: también hay que saber contarla y defenderla ante distribuidores, compradores y prescriptores de todo el mundo.

Además, Montánchez aprovechará su presencia en la feria para presentar el evento ‘Montánchez, Jamón y Carlos V’, previsto para el próximo 2 de mayo. La iniciativa, en la que participan empresarios jamoneros presentes en el certamen, asociaciones locales y el Ayuntamiento, se plantea como una cita recreacionista con la que reforzar la promoción turística y cultural del municipio y subrayar su vinculación histórica con el emperador Carlos V. De este modo, el paso por Gourmets no solo se convierte en una acción comercial, sino también en una herramienta para proyectar una imagen más completa del territorio: un lugar donde producto, historia e identidad se refuerzan mutuamente.

Extremadura

La representación extremeña en Gourmets es amplia y diversa, con presencia de denominaciones de origen, aceites, vinos, quesos, mieles, industrias cárnicas y productos ecológicos, pero dentro de ese conjunto la apuesta de Adismonta ofrece un matiz singular: el de una comarca que se presenta unida, orgullosa de su singularidad y consciente de que hoy la competitividad también pasa por construir marca de territorio. En el listado oficial aparecen, junto a Adismonta, numerosas referencias extremeñas de peso, desde consejos reguladores y figuras de calidad hasta empresas del ibérico, el aceite o el vino, lo que confirma la dimensión de la participación regional.

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En definitiva, la Sierra de Montánchez y Tamuja desembarca por cuarta vez en el Salón Gourmets con una propuesta clara: reivindicar la excelencia de sus productos y convertirlos en puerta de entrada a un territorio con personalidad propia. Y en esa estrategia, Montánchez vuelve a situarse en primera línea como uno de los grandes nombres del ibérico extremeño, combinando tradición jamonera, promoción cultural y ambición turística en uno de los escaparates gastronómicos más importantes de Europa.