Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de abril

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Con todo, el volumen de inmuebles certificados continúa aún muy lejos de los niveles que se marcaban en Extremadura antes del estallido de la burbuja. Cerca de nueve de cada diez ventas son de casas usadas

En la calle Donoso Cortés de Cáceres confluyen historia, arte y negocios emblemáticos como el Hotel Don Carlos, la librería La Puerta de Tannhäuser y el bar 'Dolores dame colores'

La Junta supedita el futuro de la plataforma ferroviaria a la aprobación definitiva de la modificación del Plan General Municipal para ampliar el polígono

Tras la salida de Carmen Pereira, González asume la presidencia de la Plataforma del Tercer Sector con un mensaje claro: más diálogo, estabilidad para las entidades sociales y ambición frente a la pobreza

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