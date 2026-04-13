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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Gráfico sobre la obra nueva en Extremadura.

Gráfico sobre la obra nueva en Extremadura. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Ocho viviendas visadas al día, el mejor dato de obra nueva en Extremadura desde 2009

Con todo, el volumen de inmuebles certificados continúa aún muy lejos de los niveles que se marcaban en Extremadura antes del estallido de la burbuja. Cerca de nueve de cada diez ventas son de casas usadas

Dolores Dame Colores, el bar que pone de moda al Mago de Oz en Cáceres

En la calle Donoso Cortés de Cáceres confluyen historia, arte y negocios emblemáticos como el Hotel Don Carlos, la librería La Puerta de Tannhäuser y el bar 'Dolores dame colores'

La terminal intermodal de Cáceres, a la espera del trámite urbanístico de Capellanías

La Junta supedita el futuro de la plataforma ferroviaria a la aprobación definitiva de la modificación del Plan General Municipal para ampliar el polígono

Sebastián González: "No podemos atender necesidades permanentes con subvenciones temporales"

Tras la salida de Carmen Pereira, González asume la presidencia de la Plataforma del Tercer Sector con un mensaje claro: más diálogo, estabilidad para las entidades sociales y ambición frente a la pobreza

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