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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Ocho viviendas visadas al día, el mejor dato de obra nueva en Extremadura desde 2009
Con todo, el volumen de inmuebles certificados continúa aún muy lejos de los niveles que se marcaban en Extremadura antes del estallido de la burbuja. Cerca de nueve de cada diez ventas son de casas usadas
Dolores Dame Colores, el bar que pone de moda al Mago de Oz en Cáceres
En la calle Donoso Cortés de Cáceres confluyen historia, arte y negocios emblemáticos como el Hotel Don Carlos, la librería La Puerta de Tannhäuser y el bar 'Dolores dame colores'
La terminal intermodal de Cáceres, a la espera del trámite urbanístico de Capellanías
La Junta supedita el futuro de la plataforma ferroviaria a la aprobación definitiva de la modificación del Plan General Municipal para ampliar el polígono
Sebastián González: "No podemos atender necesidades permanentes con subvenciones temporales"
Tras la salida de Carmen Pereira, González asume la presidencia de la Plataforma del Tercer Sector con un mensaje claro: más diálogo, estabilidad para las entidades sociales y ambición frente a la pobreza
Ofertas de empleo en Mérida: comercio, hostelería e industria buscan personal para cubrir vacantes
El Ayuntamiento de Mérida y las plataformas de empleo reportan entre 130 y 270 ofertas activas, sumadas a los próximos proyectos industriales, referentes internacionales en cátodos e inteligencia artificial, que impulsarán la creación de miles de puestos de trabajo
- Cáceres se entrega a Fito en uno de los conciertos más multitudinarios en el Hípico
- Álvaro Sánchez Cotrina: nuevo líder del PSOE en Extremadura
- El Cáceres rinde homenaje a Chipi y vence al Valladolid en un partido cargado de emoción
- La calle de Cáceres que vende churros rellenos de jamón ibérico y patatera
- El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara esconde este pueblo de Cáceres: un destino ideal para los amantes de la historia y la naturaleza
- Un concierto para 18.000 (+1): Fito triunfa en Cáceres con Robe en el aire
- Muere Felipe Salgado Conejero, referente del comercio tradicional y cofrade de Cáceres
- Fotogalería | El concierto de Fito & Fitipaldis en Cáceres, en imágenes