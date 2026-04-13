La región muestra lo mejor de su gastronomía durante cuatro días en el Salón Gourmet

Extremadura prepara su desembarco en el Salón Gourmets 2026, que se celebra del 13 al 16 de abril en IFEMA Madrid, con una acción dirigida a reforzar la visibilidad comercial e internacional de las pymes agroalimentarias de la región. Hoy lunes 13 de abril a las once horas comienza la inauguración oficial del Salón Gourmets a cargo de Luis Planas Puchades, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que será recibido por Francisco López Canís y Francisco López López-Bago, presidente de honor y presidente del Grupo Gourmets respectivamente, así como representantes de diferentes embajadas, comunidades autónomas e instituciones

La participación extremeña se articula a través de una convocatoria impulsada por Extremadura Avante, con el apoyo de la Junta, para facilitar la presencia agrupada de empresas de la comunidad en una feria reservada exclusivamente a profesionales del sector de los alimentos y bebidas. La iniciativa busca mejorar la promoción, la expansión comercial y la proyección internacional de productos y servicios extremeños.

Las firmas seleccionadas cuentan con stand individual y con acompañamiento técnico y profesional antes, durante y después del certamen. Ese respaldo incluye servicios vinculados a su presencia como coexpositoras, con el objetivo de optimizar los contactos comerciales y el rendimiento de su participación en uno de los grandes escaparates europeos del negocio gourmet.

La organización subraya que el acceso está limitado a visitantes profesionales previamente acreditados, lo que refuerza el carácter estrictamente comercial de una cita pensada para restauración, hostelería, distribución, catering y comercio especializado.

Para Extremadura, la presencia en este foro supone una oportunidad de colocar su oferta agroalimentaria ante compradores nacionales e internacionales en un momento en que el sector busca ganar tamaño, abrir mercado y consolidar marca fuera de la comunidad. En una región con fuerte peso del campo, la industria transformadora y la producción de calidad, estos escaparates tienen además un valor estratégico para conectar producto, territorio e inversión.

Las cifras de una feria de referencia

La edición anterior del certamen reunió 2.097 expositores, 117.969 visitantes profesionales, de los que 19.264 procedían del extranjero y de 90 países, además de más de 55.000 productos y una superficie expositiva superior a 72.000 metros cuadrados. Son magnitudes que ayudan a explicar por qué administraciones y empresas ven en esta cita una puerta de entrada a nuevos clientes y mercados.

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Con ese contexto, la participación agrupada extremeña busca que las pymes de la comunidad lleguen al recinto ferial con mejores condiciones de exposición y con más capacidad para convertir su presencia en negocio. La mirada está puesta en Madrid, pero también en todo lo que pueda volver después a Extremadura en forma de contratos, distribución y posicionamiento para sus marcas alimentarias.