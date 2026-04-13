Unidas por Extremadura defiende volver a las urnas y deja abierta la puerta a un acuerdo con Cotrina

Unidas por Extremadura considera que la repetición electoral es ya la mejor salida al bloqueo político y cree que volver a las urnas podría facilitar un acuerdo de la izquierda en torno al nuevo líder del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina. Así lo ha manifestado este lunes la portavoz de la formación, Irene de Miguel, quien ha dado por agotada la vía de entendimiento entre PP y Vox tras meses de negociación sin resultados, por lo que ha dejado abierta la puerta a un futuro pacto de "progreso" si cambian las mayorías en la Asamblea.

La diputada ha criticado que la semana pasada se convalidara en el Parlamento el decreto ley que amplía las funciones del Gobierno en funciones, al que ha calificado de "inconstitucional y claramente antidemocrático", al tiempo que ha sostenido que aquella sesión plenaria volvió a evidenciar la debilidad del PP frente a Vox. "Vimos la enésima humillación de Vox al PP y especialmente a la señora Guardiola, quien parece que no tiene límite, que está dispuesta a arrodillarse y a ser humillada a cualquier precio", ha afirmado.

En esta línea, De Miguel ha puesto el acento en el hecho de que la comunidad siga sin gobierno después de cinco meses de bloqueo. En su opinión, lo más grave es que la decisión final no se esté tomando en Extremadura, sino fuera de la región. Ha criticado que tanto PP como Vox estén pendientes de lo que decidan sus direcciones nacionales y ha lamentado que una comunidad "a la cola en tantos indicadores" continúe supeditada a intereses ajenos a los de sus ciudadanos.

Repetición electoral

Por ello, ha defendido a conveniencia de una nueva cita con las urnas. A su juicio, si dos partidos que suman en torno al 60% de los apoyos en la Cámara no han sido capaces de cerrar un acuerdo, lo más razonable es que los extremeños vuelvan a pronunciarse. "Lo mejor que le puede pasar a Extremadura es que volvamos a elecciones", ha asegurado, convencida de que un nuevo escenario permitiría formar gobierno con más rapidez y con prioridades centradas en la región.

Aunque ya lo hice en redes sociales, la portavoz ha reiterado su enhorabuena a Cotrina dejando entrever una sintonía política con la nueva dirección socialista, al asegurar que en la "defensa de los servicios públicos, los derechos y un proyecto de avance" para la comunidad, Unidas se encontrará con él. Sin concretar el formato de ese eventual acuerdo, sí ha dejado claro que ve más margen de entendimiento que en la etapa anterior, con el exsecretario general Miguel Ángel Gallardo.

En este punto, ha resaltado que con el anterior líder socialista un acuerdo de gobierno resultaba "inviable", mientras que ahora ha insistido en que, si los números dieran tras unas elecciones, habría un gobierno "muchísimo antes" que el que están siendo capaces de alumbrar PP y Vox. "Estamos convencidas de que habría gobierno mucho antes y, obviamente, habría bloque de izquierdas y gobierno de progreso en Extremadura", ha subrayado De Miguel.

"Yo no sé si gobernaríamos, si entraríamos a gobernar o si no entraríamos a gobernar y apoyaríamos desde fuera, lo que sí tengo claro es que no haríamos ni el circo, ni el paripé, ni el culebrón cutre al que nos han obligado a asistir la derecha y la extrema derecha en Extremadura", ha apostillado. "Lo único que nos interesa es el futuro, Extremadura y el interés de los extremeños y extremeñas", ha enfatizado la portavoz.