UPA-UCE reclama que la Junta actúe y siga en Extremadura el modelo de Andalucía ante las inundaciones

UPA-UCE Extremadura ha reclamado a la Junta que active “de una vez por todas” ayudas complementarias para los agricultores y ganaderos afectados por las inundaciones, siguiendo el modelo aplicado en Andalucía, donde ya se han anunciado medidas de apoyo económico para paliar los daños provocados por las borrascas.

“Bloqueo permanente”

La organización agraria ha denunciado este lunes que Extremadura atraviesa una situación de “bloqueo permanente”, con un Gobierno regional en funciones que, a su juicio, no está tomando decisiones ante los graves problemas que sufre el sector agrario. En este contexto, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha subrayado la diferencia con la comunidad andaluza: “Mientras esto ocurre, en Andalucía hemos visto que un gobierno también en funciones ha puesto en marcha ayudas complementarias para los agricultores y ganaderos afectados por las inundaciones con un montante de 685 millones de euros que cobrarán en poco tiempo”.

La organización también ha cargado contra la reunión mantenida con la consejera de Agricultura el pasado 8 de abril, que ha calificado como “un fiasco absoluto” por limitarse, según su versión, a “dar largas” y a centrar el discurso en la crítica al Gobierno central sin ofrecer soluciones concretas al campo extremeño.

UPA-UCE ha recordado que desde el inicio de las inundaciones viene reclamando la puesta en marcha de ayudas complementarias por parte de la Junta de Extremadura, aunque lamenta que hasta ahora no exista voluntad política para responder a los problemas reales de agricultores y ganaderos. A su juicio, la administración regional continúa aplazando decisiones pese al impacto económico que las borrascas han dejado en numerosas explotaciones.

La organización ha insistido en que los profesionales extremeños deben recibir el mismo trato que los de otras comunidades autónomas afectadas por el mismo episodio meteorológico, sin que existan diferencias territoriales en las ayudas públicas. “No puede ser que los afectados de Andalucía vayan a recibir ayudas diferentes cuando el problema ha sido el mismo”, ha señalado Óscar Llanos.

Evaluación de daños

UPA-UCE ha cifrado en más de 200 millones de euros las pérdidas ocasionadas por las inundaciones en Extremadura, una cantidad que, según advierte, no podrá compensarse únicamente con las ayudas aprobadas por el Gobierno de España. En este sentido, Llanos ha reclamado implicación directa del Ejecutivo autonómico: “La Junta tiene que dejar de mirar para otro lado y apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por este desastre”.

Abandono de la Junta al sector apícola

UPA-UCE Extremadura ha querido poner el foco de manera especial en la situación del sector apícola, uno de los más golpeados por las inundaciones y por el encarecimiento de los combustibles, y que, según denuncia, no está recibiendo ningún respaldo por parte de la administración autonómica.

En este apartado, Óscar Llanos ha asegurado que Andalucía ya ha articulado ayudas específicas para los apicultores damnificados, con una subvención de 20 euros por colmena, mientras en Extremadura el sector continúa sin medidas de apoyo similares. “Sabemos que Andalucía, por su parte, ha establecido una ayuda de 20 euros por colmena para todos los apicultores afectados”, ha señalado.

La apicultora extremeña Jamaica Risco ha lamentado la desigualdad de trato entre territorios y ha denunciado que los profesionales extremeños afrontan daños similares a los registrados en Andalucía, pero sin respaldo económico por parte de la Junta. “Los ganaderos andaluces cuentan con el apoyo de 75 millones de euros frente a los 0 euros con los que contamos los ganaderos extremeños ante daños similares debido a las borrascas”, ha afirmado.

Risco ha recordado además que el sector apícola extremeño arrastra ya una campaña muy negativa, con cosechas ruinosas y una elevada mortalidad invernal que se ha visto agravada por los efectos de las borrascas y por el incremento de los costes de producción. “Hemos tenido que mover las colmenas a otras ubicaciones con el precio del gasoil por las nubes, quedándonos fuera de las bonificaciones que se pusieron en marcha por la guerra de Oriente Medio”, ha destacado.

Con este escenario, y después de que Extremadura perdiera el pasado año 21 apicultores profesionales, UPA-UCE ha lamentado el abandono institucional que, a su juicio, sufre el sector apícola y ha reclamado medidas urgentes para garantizar su viabilidad. “Estimamos una pérdida del 30% de la cosecha, por eso pedimos a la Junta que apoye con medidas reales al sector apícola extremeño”, ha reclamado Jamaica Risco.