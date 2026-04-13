Villafranca, Talayuela y Trujillo colocan a Extremadura entre las mayores subidas del precio de la vivienda en España

El encarecimiento de la vivienda ya no se limita a Madrid, Málaga o Valencia. Un estudio de pisos.com sitúa a Villafranca de los Barros, Talayuela y Trujillo entre los municipios españoles donde más ha subido el precio en los tres últimos años. En ese ranking, Villafranca figura como el tercer mayor repunte del país entre marzo de 2023 y marzo de 2026, con un alza del 113,73%, solo por detrás de Villena (Alicante), con un 135,51%, y Torre-Pacheco (Murcia), con un 114,52%.

En esa misma clasificación nacional también aparecen Talayuela, con una subida del 92,53%, y Trujillo, con un 78,24%. El dato sitúa a dos municipios de la provincia de Cáceres y a uno de Badajoz en el foco de un fenómeno que, hasta hace poco, parecía concentrado en las grandes capitales y sus coronas metropolitanas.

También sube con fuerza en el último año

La tendencia no solo se aprecia en el balance de los tres últimos años, sino también en la evolución registrada durante el último ejercicio. En Villafranca de los Barros, la variación entre marzo de 2025 y marzo de 2026 fue del 16,01%. En Talayuela, del 15,25%. Y en Trujillo, del 26,18%.

Ese último dato sitúa además a Trujillo entre los municipios extremeños con mayor aceleración reciente. Junto a ellos aparecen otros repuntes interanuales muy significativos, como los de Navalmoral de la Mata, con un 29,29%, y Miajadas, con un 24,89%.

De la periferia barata a la pérdida de accesibilidad

El portavoz y director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha advertido de que "la periferia ya no es el refugio que era". A su juicio, que municipios alejados de las grandes urbes hayan llegado a duplicar o incluso triplicar su precio en solo tres años evidencia que la crisis de accesibilidad se ha extendido mucho más allá de los grandes centros urbanos.

En el caso extremeño, el dato resulta especialmente relevante porque afecta a localidades que hasta ahora se asociaban a mercados más asequibles. El encarecimiento en estos municipios puede interpretarse como una consecuencia del desplazamiento de demanda desde zonas más caras hacia entornos donde el precio partía de niveles más bajos.

Un problema que ya no es solo de las capitales

El informe sostiene además que ninguna de las 50 capitales de provincia ha registrado descensos en este periodo. Madrid lidera el encarecimiento entre las capitales, con un aumento del 42,78%, al pasar de 4.461 a 6.369 euros por metro cuadrado, mientras Valencia y Málaga también rebasan el 41% y el 37%, respectivamente.

Para Font, detrás de esa evolución hay "un desequilibrio estructural entre oferta y demanda que el mercado lleva años sin poder resolver". Esa idea encaja con el diagnóstico que viene repitiendo el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en sus boletines del Observatorio de Vivienda y Suelo, donde insiste en la tensión del mercado residencial y en la insuficiencia de oferta en un contexto de fuerte actividad compradora.

Extremadura, la comunidad más barata pese a la presión

Pese a la subida de precios en varios municipios, Extremadura sigue siendo la comunidad autónoma más barata de España según los últimos datos de marzo, con un precio medio de 846 euros por metro cuadrado, muy lejos de Baleares, que encabeza la clasificación con 5.140 euros por metro cuadrado.

De hecho, en la comparativa interanual, Extremadura fue la comunidad que más se devaluó, con un descenso del 9,59%, lo que contrasta con los fuertes incrementos detectados en algunos municipios de la región.

También a escala provincial aparecen señales dispares. En el análisis trimestral, Badajoz se situó entre las provincias que crecieron por encima del 1%, mientras Cáceres arrojó el mayor descenso del país, con un -0,61%, al tiempo que figura entre las provincias más baratas de España, junto a Ciudad Real, Jaén, Zamora y Cuenca.

Un mercado nacional que sigue tensionado

En el conjunto de España, el precio medio de la vivienda se situó en 2.436 euros por metro cuadrado en marzo de 2026, con una subida del 0,04% mensual, del 0,39% trimestral y del 3,44% interanual. Por comunidades autónomas, el mayor ascenso trimestral correspondió a la Región de Murcia, con un 1,37%, mientras que Aragón fue la que más se ajustó, con un -0,03%.

Ese escenario confirma que la presión sobre el mercado residencial sigue muy presente en buena parte del país, aunque con intensidades distintas. Mientras comunidades como Navarra, Madrid y Cantabria registraron los mayores incrementos interanuales, Extremadura aparece en el extremo opuesto de la comparativa autonómica.

Qué implica para Extremadura

El estudio subraya que las subidas no se limitan a enclaves turísticos, sino que alcanzan a territorios de la llamada "España vaciada". En esos lugares, la revalorización puede ser más intensa porque parte de bases muy bajas, pero eso no elimina el efecto final: comprar vivienda resulta hoy bastante más caro que hace tres años.

El encarecimiento de la vivienda en las ciudades ha empujado a miles de familias hacia municipios del entorno en busca de precios más asequibles, lo que ha impulsado la revalorización en estas zonas.

El informe advierte de que, cuando la periferia también registra subidas del 70% o del 100%, el modelo pierde eficacia. En áreas clave como Madrid o Valencia, municipios como Pinto (+33,75%), Mislata (+39,72%) o Paterna (+44,67%) presentan ya incrementos cercanos a los de las capitales.

En este contexto, Ferran Font ha reclamado "respuestas estructurales urgentes en materia de suelo y promoción de vivienda nueva".