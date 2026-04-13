Volar de Extremadura a Canarias desde 80 euros: Binter lanza una promoción con viajes hasta marzo de 2027

La conexión aérea entre Extremadura y Canarias vuelve a activarse con precios promocionales. La aerolínea Binter ha lanzado una nueva campaña, denominada Bintazo, que permite adquirir hasta el 27 de abril billetes desde 80 euros por trayecto para volar entre Badajoz y el archipiélago canario en fechas comprendidas entre el 15 de septiembre y el 31 de marzo de 2027.

La oferta se aplica a viajes de ida y vuelta a través de Gran Canaria y permite enlazar posteriormente con cualquier isla, en una estrategia comercial que coincide con la consolidación de una ruta que, en su primer año de funcionamiento, ha superado los 22.000 viajeros.

Una conexión ya consolidada en Extremadura

Lejos de ser una apuesta puntual, la ruta entre Badajoz y Canarias ha ganado peso dentro de la operativa de la compañía. En sus primeros doce meses ha sumado 263 vuelos, en una evolución que ha afianzado este enlace dentro de la oferta nacional de Binter.

La aerolínea ha destacado la estabilidad de una conexión que ha mejorado las posibilidades de desplazamiento desde Extremadura, tanto para viajes de ocio como profesionales. La operativa arrancó con dos frecuencias semanales, pero desde finales de 2025 se ha ampliado con nuevas conexiones vía Tenerife.

Cuatro vuelos semanales desde Badajoz

En la actualidad, la compañía mantiene cuatro frecuencias semanales desde el aeropuerto pacense. Los vuelos operan los martes y sábados vía Gran Canaria y los lunes y viernes con Tenerife, una distribución que facilita tanto escapadas de fin de semana como estancias más prolongadas.

Esta oferta ha permitido consolidar una alternativa estable para viajar desde Extremadura sin necesidad de desplazarse a otros aeropuertos, uno de los principales déficits históricos de la conectividad regional.

Conexión con todas las islas

Uno de los elementos que refuerzan esta ruta es la posibilidad de continuar viaje al resto del archipiélago sin coste adicional. Binter opera más de 200 trayectos diarios entre islas, lo que amplía las opciones para los pasajeros que parten desde Badajoz.

De este modo, la conexión no se limita a Gran Canaria o Tenerife, sino que facilita el acceso al conjunto de Canarias, tanto para turismo como para desplazamientos profesionales.

Cómo son los vuelos

Los trayectos se realizan con aviones Embraer E195-E2, configurados sin asiento central y con mayor espacio entre filas. La compañía incluye además un servicio a bordo que incorpora aperitivo gourmet de cortesía y permite llevar equipaje de mano en cabina sin coste adicional.

Junto a ello, Binter comercializa productos específicos como la posibilidad de visitar varias islas en un mismo viaje, lo que refuerza el atractivo de esta conexión dentro de su oferta.

Precios para impulsar la demanda

La promoción activa hasta finales de abril busca estimular la demanda de cara a los próximos meses, con tarifas desde 80 euros por trayecto en viajes de ida y vuelta. La campaña coincide con un momento en el que la ruta ha dejado de ser una novedad para convertirse en una conexión consolidada dentro del mapa aéreo extremeño.

Con más de 22.000 pasajeros en su primer año y una oferta estable de vuelos, la conexión entre Badajoz y Canarias se afianza así como una de las principales vías de salida aérea de la región hacia uno de los destinos con mayor tirón fuera de la península.