Alcuéscar lleva la patatera al gran escaparate culinario de Madrid

La patatera de Alcuéscar vuelve a abrirse paso con fuerza en uno de los grandes escenarios de la gastronomía de calidad. El municipio cacereño está presente un año más en el Salón Gourmets, que se celebra en IFEMA Madrid hasta el 16 de abril, una de las principales ferias profesionales de alimentación y bebidas de alta gama.

En ese escaparate internacional, donde se dan cita productores, distribuidores, cocineros y compradores de distintos mercados, Alcuéscar ha querido mostrar no solo uno de sus productos más emblemáticos, sino también una parte esencial de su identidad. La patatera, embutido tradicional profundamente ligado a la gastronomía extremeña y a la matanza popular, se convierte así en la mejor carta de presentación de un pueblo que reivindica su sabor, su autenticidad y su capacidad para seguir innovando a partir de la tradición.

El alcalde de Alcuéscar, Dioni Vasco, con el chef de Atrio, Toño Pérez. / EL PERIÓDICO

Apoyo del presidente de Diputación de Cáceres

La primera jornada contó además con la visita del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que durante su recorrido por la feria quiso acercarse al espacio de Alcuéscar para conocer de primera mano la propuesta que se está presentando en Madrid. Según difundió la propia institución provincial, el presidente puso en valor la presencia de los productos cacereños en una cita de referencia internacional, subrayando la calidad de la oferta agroalimentaria extremeña.

Uno de los grandes atractivos del expositor alcuesqueño está siendo la demostración de las posibilidades culinarias de la patatera. De la mano de Adán Toribio, cocinero del restaurante Marqués Arroz y Brasas, este producto tradicional está mostrando una imagen renovada, capaz de integrarse en propuestas gastronómicas variadas y sorprendentes. La intención es clara: enseñar que la patatera no pertenece solo al recetario más clásico, sino que también puede dialogar con una cocina actual, creativa y pensada para conquistar nuevos públicos. La patatera que se sirve es gentileza de carnicería La Posada.

Las tapas de patatera 'vuelan' en el Salón Gourmets. / EL PERIÓDICO

Raíces e innovación

Esa combinación entre raíces e innovación está siendo, precisamente, una de las claves del éxito de la presencia de Alcuéscar en el Salón Gourmets. Porque la patatera mantiene intacta su esencia, pero al mismo tiempo demuestra que tiene recorrido más allá del consumo local y que puede seguir creciendo como producto gourmet, con personalidad propia y con capacidad para despertar el interés de profesionales y visitantes.

La impresión tras las primeras horas de feria no puede ser más positiva. Desde el consistorio se perciben sensaciones muy buenas, con mucha afluencia de público, numerosos contactos y varias personas interesadas en el producto. En un evento concebido como plataforma comercial y de proyección para marcas y territorios, ese interés confirma que la patatera sigue despertando curiosidad y que su singularidad encuentra cada vez mejor encaje en mercados donde se valora el origen, la autenticidad y la calidad diferenciada.

Pero la presencia de Alcuéscar en Madrid va más allá del producto. También supone una oportunidad para promocionar el municipio, su nombre y su vinculación con una tradición gastronómica que forma parte del patrimonio culinario extremeño. Cada degustación, cada conversación y cada propuesta servida en el expositor funciona como una invitación a mirar hacia este rincón de la provincia de Cáceres, donde la cocina popular ha sabido conservar sabores reconocibles y convertirlos en seña de identidad.

El alcalde con los responsables de la degustación de patatera. / EL PERIÓDICO

Apoyos

Detrás de esta participación hay también una red de apoyos y colaboraciones que ha resultado fundamental. Desde el municipio se agradece especialmente el respaldo de Adismonta por facilitar un espacio en su estand, así como la implicación del alcalde, Dionisio Vasco y el acompañamiento de amigos, clientes y colaboradores. Un reconocimiento particular merece también el trabajo de Adán Toribio, que está ejerciendo de excelente embajador gastronómico de la patatera junto a Juan Ángel Gaspar de carnicería La Posada, en una feria donde diferenciarse no es sencillo.

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La Diputación de Cáceres, por su parte, ha reiterado su apuesta por respaldar a las empresas y a los productos de calidad de la provincia, favoreciendo su presencia en ferias y encuentros profesionales de proyección nacional e internacional. Esa estrategia resulta decisiva para que pequeños municipios y productores puedan ganar visibilidad, abrir mercado y reforzar su posicionamiento en un sector cada vez más competitivo.