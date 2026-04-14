El tiempo en Extremadura
Badajoz, Mérida y Plasencia rozan los 23 grados este martes, según la Agencia Estatal de Meteorología
Extremadura vive un día con cambios meteorológicos: de intervalos nubosos a cielos despejados, y con una subida de las temperaturas máximas y mínimas
Extremadura sigue viviendo una primavera chiflada, pasado del frío al calor y del calor al frío, con vientos huracanados, con escasez de lluvia y con temperaturas oscilantes entre los 6 grados y los 30. Con este panorama, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes un día de intervalos nubosos, con nubes medias y bajas, aunque según avance la jornada el cielo se despejará.
En cuanto a las temperaturas, se detecta una tendencia ascendente tanto en las máximas como en las mínimas. Así, las máximas rondan los 22 grados en Badajoz, 23 en Mérida, 21 en Cáceres y 23 en Plasencia, mientras que las mínimas se situarán entre los 6 y 9 grados en las principales ciudades. Este ascenso se registra más destacado en las zonas de mayor altitud y al sur de Extremadura. Además, el viento sopla el componente oeste, con rachas moderadas a lo largo de todo el día.
En este sentido, el pronóstico de Meteored coincide con esta previsión de la Aemet y confirma que el cielo tiende a despejarse progresivamente, aunque con algunas nubes residuales durante la mañana. Las temperaturas se mantienen agradables, especialmente durante la tarde, lo que permitirá disfrutar de un día más cálido en comparación con los días previos.
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