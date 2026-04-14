CCOO Extremadura pide incluir en la Mesa General de Negociación la equiparación salarial del personal público extremeño

CCOO ha solicitado formalmente a la Dirección General de Función Pública que incorpore un punto específico en el orden del día de la próxima Mesa General de Negociación para abordar la equiparación salarial del personal empleado público de la Administración General de la Junta de Extremadura.

Esta petición parte del Área Pública de CCOO de Extremadura, desde donde se ha reclamado abrir un proceso de negociación "real, estructurado y con calendario definido" para corregir las desigualdades retributivas que, según su valoración, siguen existiendo en la actualidad.

Reclamación prioritaria

CCOO ha defendido que estas diferencias salariales afectan a todos los colectivos de la Administración General y generan situaciones de inequidad que, a su juicio, deben corregirse con urgencia. Por ello, ha pedido que este asunto se trate con carácter prioritario dentro del marco de la negociación colectiva.

La organización sindical ha enmarcado esta demanda en una reivindicación histórica del personal empleado público y ha sostenido que la mejora de las retribuciones resulta clave para garantizar condiciones laborales dignas, reforzar la motivación de la plantilla y favorecer la estabilidad en el empleo público.

Impacto en los servicios

En su argumentación, CCOO ha subrayado además que la revisión de las condiciones salariales tiene un efecto directo sobre la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía. Según ha expuesto, un empleo público reconocido y adecuadamente remunerado resulta fundamental para sostener una administración eficaz, profesional y comprometida con el interés general.

El sindicato ha insistido en que la equiparación salarial no debe entenderse solo como una demanda laboral, sino también como una medida vinculada al buen funcionamiento de la propia Administración autonómica.

CCOO ha instado a la Administración extremeña a mostrar voluntad política y un compromiso real para avanzar hacia una homologación salarial con otras administraciones públicas. La central sindical ha reclamado por ello que este debate se incorpore a la próxima reunión de la Mesa General de Negociación.