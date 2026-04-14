Cuatro policías de Don Benito y Cáceres reciben la Medalla al Mérito de la Policía Local de Extremadura

La Junta de Extremadura ha concedido la Medalla al Mérito de la Policía Local de Extremadura, en su categoría de plata, a cuatro agentes de Don Benito y Cáceres, y además ha aprobado otras dos distinciones vinculadas a la labor policial y de seguridad en la comunidad.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes 14 de abril una orden y una resolución de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, ambas firmadas el pasado 26 de marzo, en las que se formalizan estos reconocimientos.

Los agentes distinguidos con la medalla de plata han sido Eloy Cabezas Fernández, a propuesta del Ayuntamiento de Don Benito, y Miguel Ángel Pulido Gil, Jesús Roldán Cerro y Juan Carlos Rodríguez González, a propuesta del Ayuntamiento de Cáceres.

Cuatro medallas en un mismo año

Según la orden publicada en el DOE, la Comisión de Evaluación ha considerado que las actuaciones de los cuatro galardonados cumplen los requisitos de excepcionalidad y especial relevancia exigidos por la normativa autonómica.

La regulación extremeña establece, con carácter general, que solo pueden concederse dos medallas al año, salvo que concurran circunstancias excepcionales. En este caso, la Junta ha justificado esa excepción con un informe emitido el 20 de marzo de 2026, incorporado al expediente.

Actuaciones fuera de lo ordinario

El texto oficial señala que los hechos recogidos en la documentación aportada se ajustan a los supuestos previstos para la concesión de esta condecoración, al tratarse de acciones, servicios y comportamientos excepcionales o extraordinarios que van más allá de las funciones habituales de la Policía Local.

La misma disposición también ha acordado desestimar el resto de solicitudes presentadas al entender que no concurrían las circunstancias necesarias para la imposición de la medalla.

Otras dos distinciones

Junto a estas medallas, la Junta también ha aprobado conceder la Placa de Reconocimiento a la Labor Policial y de Seguridad de Extremadura a Gerardo Gil Izquierdo y José Alejandro Domínguez Sánchez.

La resolución indica que ambos reúnen los méritos necesarios para recibir un reconocimiento reservado a quienes destaquen de forma notoria por su contribución a la dignificación y reconocimiento público de las policías locales y al ejercicio de las funciones de seguridad pública, así como a la defensa de los derechos y libertades públicas.

Publicación oficial y recursos

Tanto la orden sobre las medallas como la resolución relativa a las placas han sido publicadas en el DOE número 70, dentro del apartado de otras resoluciones de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social.

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Ambas disposiciones agotan la vía administrativa, por lo que contra ellas podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses.