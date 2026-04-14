Extremadura dará ayudas de hasta 1.200 euros por hogar para pagar luz, agua y gas en 2026

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones ha aprobado este martes el Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM) para suministros mínimos vitales en 2026, dotado con 5 millones de euros para garantizar el acceso de los hogares vulnerables a los suministros básicos de la vivienda habitual. Se tramita a través de los ayuntamientos y entidades locales menores, que son los que establecen, en cada caso, los plazos de solicitud.

La financiación permitirá cubrir gastos de energía eléctrica, gas natural y propano, agua potable y gas butano. También incluye las altas y reconexiones cuando se haya producido un corte por impago. Además, las facturas pendientes pueden abonarse con independencia de su fecha de emisión y del periodo al que correspondan.

María Guardiola habla con su consejera portavoz, Elena Manzano, en el Consejo de Gobierno celebrado este martes. / JUNTA DE EXTREMADURA

Quién puede pedir la ayuda

El programa mantiene para 2026 el límite de ingresos ya fijado en 2025, de manera que podrán acceder los hogares cuyos ingresos netos medios del trimestre anterior no superen el 120% del IPREM en 14 pagas. En la ficha oficial del programa, ese umbral arranca en 840 euros mensuales para una sola persona y sube un 8% por cada miembro adicional de la unidad de convivencia (unos 56 euros al mes), hasta un máximo de 1.344 euros para una familia de 10 miembros.

En aquellos hogares en los que haya alguna persona con una discapacidad igual o superior al 65% o con situación de dependencia reconocida, el incremento del umbral será del 10% por cada miembro de la unidad de convivencia. La regulación también permite descontar del cómputo de ingresos el gasto de hipoteca o alquiler de la vivienda habitual hasta un máximo del 50% del IPREM mensual referido a 14 pagas (350 euros como máximo en 2026).

Cuánto dinero puede recibir cada hogar

La cuantía máxima de la ayuda recogida en la regulación publicada por la Junta se sitúa en 950 euros anuales para unidades de convivencia de hasta dos miembros, 1.100 euros para hogares de tres o cuatro miembros y 1.200 euros para los de cinco o más. La ayuda no puede superar, en todo caso, el gasto efectivamente facturado.

Las solicitudes se presentan de forma permanente, aunque el plazo concreto lo determina cada entidad local. Son los propios ayuntamientos los que tramitan y resuelven estas ayudas, financiadas por la Junta dentro de un programa que se renueva cada año previo acuerdo en el Consejo de Política Local.