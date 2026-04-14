Extremadura concederá hasta 20.000 euros a pequeñas empresas para tiendas online, marketing digital y redes sociales

Extremadura concederá ayudas de hasta 20.000 euros a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que apuesten por el uso de las nuevas tecnologías. El Consejo de Gobierno en funciones ha aprobado este martes la convocatoria de estas subvenciones, que en su segunda edición cuentan con un presupuesto de tres millones de euros.

Según los cálculos de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, podrán beneficiarse alrededor de 260 pymes en sus procesos de transformación y digitalización. Obtendrán hasta 20.000 euros para financiar el 80% de las inversiones que realicen en soluciones tecnológicas relacionadas con la creación de páginas web y tiendas online; marketing digital y posicionamiento SEO y SEM; redes sociales; facturación electrónica; sistemas de gestión empresarial ERP y CRM, o seguridad informática.

Motor de desarrollo

"Con esta medida, la Junta de Extremadura reafirma su compromiso con la reducción de la brecha digital como motor de desarrollo", destaca el departamento que dirige en funciones Guillermo Santamaría. Esta segunda convocatoria está cofinanciada hasta el 85% con cargo al Programa Extremadura Feder 2021-2027 y su objetivo es dar continuidad a las actuaciones de impulso de la digitalización del tejido empresarial extremeño.

María Guardiola habla con su consejera portavoz, Elena Manzano, en el Consejo de Gobierno celebrado este martes. / JUNTA DE EXTREMADURA

Se trata de ayudas dirigidas a pequeñas y medianas empresas que desarrollen su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la finalidad de contribuir a sus procesos de transformación digital, fortalecer el tejido empresarial mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, e impulsar la incorporación de nuevos modelos de negocio digitales que incrementen su competitividad y productividad.

Más de un centenar de beneficiarios

También se pretende fomentar la implantación de tecnologías emergentes en las empresas regionales, generando nuevas oportunidades de negocio y de emprendimiento digital. Como resultado de la primera convocatoria, un total de 128 pequeñas y medianas empresas resultaron beneficiarias de estas ayudas por un importe global de 1,49 millones de euros, permitiendo la contratación de servicios de consultoría especializada y la implantación efectiva de soluciones de digitalización en sus procesos empresariales.

"La ejecución de dichas actuaciones ha contribuido de manera significativa al crecimiento económico, la mejora de la productividad y competitividad de las pymes extremeñas, así como al desarrollo económico y social de la región", indica la Junta de Extremadura.

4 millones para Crisol Formas

En el ámbito de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la convocatoria de las subvenciones de la línea I del programa Crisol Formas (CRISOLFOR+) para 2026, destinada a entidades promotoras de proyectos, por importe de 4 millones de euros. El objetivo es impulsar la inserción laboral de unas 315 personas en riesgo de exclusión social, mediante contratos de formación en alternancia con el empleo durante seis meses.

El Programa de Crecimiento e Inserción Sociolaboral (CRISOL) consiste en la detección de personas en situación de riesgo o exclusión social en zonas desfavorecidas de las siete ciudades con población superior a 20.000 habitantes: Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo y Villanueva de la Serena.

Itinerarios personalizados

También incluye el diseño y desarrollo de itinerarios integrados y personalizados de inserción social y laboral, y en el acompañamiento y seguimiento de cada una de estas personas durante todo el desarrollo del programa, que llevan a cabo las entidades locales.

Los itinerarios integrados y personalizados de inserción social y laboral del programa CRISOL incluyen la derivación, con seguimiento y evaluación de los participantes, a los proyectos de formación en alternancia con el empleo, desarrollados o financiados en el marco del Programa CRISOL-FOR+, que gestiona el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe)

Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura

Por otra parte, dentro de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, el Ejecutivo regional ha emitido un pronunciamiento favorable a la tramitación del proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura.

Con este decreto se pretende eliminar las discordancias actualmente existentes en la normativa y abordar aspectos novedosos que no se contemplan en el Reglamento vigente. De igual modo, se facilitará la calificación e inscripción de los actos y contratos mediante una mayor simplificación del contenido de los títulos y de los procedimientos registrales.

El objetivo es aportar seguridad jurídica mediante la inscripción de las sociedades cooperativas y de los actos y contratos relativos a las mismas que les afecten, creando un entorno de certeza que facilite a los ciudadanos y a las entidades interesadas el acceso al mismo, así como la actuación de la propia Administración, teniendo siempre presente que el Registro se constituye como un servicio público.