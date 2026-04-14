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Extremadura aumenta en 241 las plazas públicas en residencias y centros de día municipales

La Junta de Extremadura destinará más de 41 millones de euros en 2026 a los ayuntamientos extremeños para financiar 3.591 plazas en residencias y centros de día y noche de titularidad municipal

Mayores realizan ejercicios en una residencia.

Mayores realizan ejercicios en una residencia. / EFE/ Alba Feixas

Rocío Entonado Arias

Mérida

Los ayuntamientos extremeños recibirán en 2026 una transferencia de más de 41 millones de euros para financiar un total de 3.591 plazas públicas en residencias de mayores y centros de día y noche de titularidad municipal. El Consejo de Gobierno de la Junta en funciones ha aprobado este martes el Programa de Colaboración Económica (PCEM) para financiar estos servicios, cuyo presupuesto se incrementa casi un 15% con respecto al año anterior.

Son en concreto 5,3 millones de euros más, que permitirán dar cobertura a 241 nuevas plazas residenciales en toda la región. A su vez, también se incrementa el precio que la Junta de Extremadura abona por usuario, que pasa de 13.000 a 14.000 euros, según informa el Ejecutivo extremeño en nota de prensa.

Plazas en residencias municipales

Los créditos se distribuyen territorialmente entre todas las entidades locales con competencias en materia de servicios sociales, fijado como criterio mínimo de distribución el mismo número de plazas que hubieran sido objeto de financiación en el año anterior.

Meses de espera para recibir las ayudas de dependencia

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Atlas News

Con esta convocatoria se financiarán 2.439 plazas en residencias municipales, 197 más que en 2025, 1.1152 en centros de día y noche, con 44 nuevas plazas. El objetivo es sufragar los costes de la atención que reciben en estos centros las personas mayores en situación de dependencia o emergencia social. La Junta destaca que se ha aumentado el porcentaje de financiación de estas plazas municipales, que en 2023 era del 50% del coste total, hasta alcanzar en la actualidad el 57%.

Educación Infantil (0-3 años)

Por otra parte, el Consejo de Gobierno en funciones también ha aprobado este martes el Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM) de articulación de centros de primer ciclo de educación infantil (0-3 años) durante el año 2026, con una dotación de 3,39 millones de euros.

Según detalla el Ejecutivo, este programa es un instrumento creado en el marco de la Ley de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura para regular la colaboración financiera entre la Junta y las entidades locales. Se establecen criterios objetivos de reparto de los fondos, previamente concertados entre la Junta y los representantes municipales a través de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) y el Consejo de Política Local de Extremadura (COPLE).

Noticias relacionadas y más

La financiación del programa es anual, mediante transferencias corrientes a las entidades locales, para cubrir total o parcialmente los costes de funcionamiento de las escuelas infantiles de titularidad local inscritas en el registro autonómico, en este caso durante el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

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