La Guardia Civil intercepta a una banda criminal vinculada con robos en viviendas de Extremadura

La Guardia Civil ha detenido en Isla Cristina (Huelva) a uno de los presuntos integrantes de la organización criminal investigada por una veintena de robos con fuerza en viviendas de las provincias de Badajoz, Cáceres y Toledo. El arrestado, para el que se ha decretado su ingreso en prisión, tenía una orden judicial de búsqueda y detención y, según la investigación, formaría parte de la banda que sustraía joyas, relojes, dinero y armas en los asaltos.

La detención se enmarca en la operación Bankasalt, iniciada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Badajoz. En el transcurso de esta investigación ya se habían practicado ocho registros en inmuebles, en los que los agentes intervinieron 13 armas largas, dos cortas, chalecos y pasamontañas presuntamente utilizados por el grupo para cometer los robos. En esas actuaciones fueron arrestados dos de los cabecillas y se logró identificar al resto de los miembros de la organización.

El operativo

A partir de esa información, la Guardia Civil de la Comandancia de Huelva tuvo conocimiento de que uno de los integrantes que permanecía fugado podría encontrarse oculto en la provincia onubense, en concreto en la localidad de Isla Cristina. Ante esta pista, se activó un dispositivo de vigilancia para confirmar su identidad y localizar sus movimientos.

Una vez verificada su presencia en la zona, los agentes diseñaron un operativo de detención en la vía pública, que se llevó a cabo en el centro comercial de Isla Antilla. Según ha explicado el Instituto Armado, la actuación se desarrolló en el momento considerado más adecuado para evitar una posible huida y garantizar en todo momento la seguridad de la ciudadanía.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas, y el juzgado encargado del caso ha decretado su ingreso en prisión. El dispositivo ha estado coordinado por la compañía de la Guardia Civil de Ayamonte, con la colaboración de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Badajoz.