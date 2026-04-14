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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 14 de abril de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Un rebaño de ovejas en la dehesa extremeña.

Un rebaño de ovejas en la dehesa extremeña. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

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Presentamos los datos actualizados a día 14 de abril de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

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