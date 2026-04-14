Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 14 de abril de 2026
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
Presentamos los datos actualizados a día 14 de abril de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Suscríbete para seguir leyendo
- El trayecto a las playas de Portugal bajará de las tres horas y media con la M-30 de Cáceres
- Cáceres se entrega a Fito en uno de los conciertos más multitudinarios en el Hípico
- Álvaro Sánchez Cotrina: nuevo líder del PSOE en Extremadura
- El Cáceres rinde homenaje a Chipi y vence al Valladolid en un partido cargado de emoción
- La calle de Cáceres que vende churros rellenos de jamón ibérico y patatera
- El mítico Bar El Miajón de la plaza Mayor de Cáceres se convertirá en un kebab
- Un dragón más fiero para un San Jorge más ambicioso, que adelanta desfile en Cáceres
- La Orquesta Panorama, con 200 actuaciones anuales, revolucionará Casar de Cáceres con su show musical