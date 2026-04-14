Los médicos de Atención Primaria denuncian sobrecarga y falta de profesionales en Extremadura

La Atención Primaria en Extremadura afronta una situación de "sobrecarga, burocracia excesiva y plantillas insuficientes", según ha advertido este martes el Consejo Médico Extremeño de Atención Primaria (Comexap). En una nota difundida con motivo del Día Nacional de la Atención Primaria, el colectivo describe un escenario marcado también por la dificultad para cubrir plazas, la falta de tiempo por paciente y el escaso reconocimiento institucional.

"Durante años se ha exigido a la Atención Primaria que haga más con menos. Y ese modelo ha llegado a su límite", ha señalado la organización, que representa a profesionales de este nivel asistencial en la región.

Desde Comexap recuerdan que la Atención Primaria constituye la "puerta de entrada al sistema sanitario" y acompaña a los ciudadanos a lo largo de toda su vida. En este sentido, subrayan su papel clave como espacio donde se desarrolla una medicina "más humana, preventiva, eficiente y equitativa".

La organización insiste en que no puede existir un sistema sanitario sólido sin una base fuerte en este primer nivel. "No hay sistema sanitario fuerte sin una Atención Primaria fuerte", han afirmado, incidiendo en que allí donde está bien dotada se logran mejores resultados en salud, mayor satisfacción de los pacientes y un uso más racional de los recursos.

Llamamiento a las administraciones

Más allá del carácter conmemorativo de la jornada, los profesionales consideran que el Día de la Atención Primaria debe servir como una "llamada firme a la responsabilidad de las administraciones". En su opinión, garantizar su sostenibilidad pasa por decisiones estructurales.

Entre las medidas que reclaman figuran una mayor inversión, planificación a medio y largo plazo y un refuerzo claro de las plantillas. "Proteger este nivel exige decisiones valientes, inversión real y una apuesta clara por sus profesionales", han señalado.

El aviso llega en un contexto en el que la sanidad pública extremeña, especialmente en el ámbito rural, afronta retos añadidos como el envejecimiento de la población y la dispersión geográfica, factores que incrementan la presión sobre los centros de salud y consultorios locales.