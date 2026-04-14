Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Cotrina plantea un cambio "profundo" en el PSOE de Extremadura para "ganar" los comicios de 2027
El nuevo secretario general quiere reconectar con la calle y volver a ser competitivo de cara al próximo ciclo electoral
Dos unidades de hamburguesa de ternera a 9,30 euros en el corazón de Cáceres
Desde la gestoría Zaldívar hasta el restaurante El Figón de Eustaquio, San Juan ofrece una variada oferta comercial y gastronómica, con locales que han marcado la historia de Cáceres
El Ayuntamiento de Cáceres autoriza 141 puestos de venta para el Womad 2026 divididos en dos vías: estos serán los horarios
El Ayuntamiento de Cáceres ha resuelto 123 autorizaciones para el mercadillo general y 18 para el comercio local, que se instalarán en el Paseo de Cánovas durante el Womad 2026
Un matrimonio, un 'mártir' y una embarazada entre los diez enterramientos descubiertos en la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz
La principal hipótesis que manejan los expertos es que pudieron ser víctimas de una guerra civil entre almohades y almorávides
Construcción innovadora: el abatimiento de los arcos de Alconétar marcó un hito en la ingeniería española
La infraestructura de la A-66, conocida como los arcos de Alconétar, ha resuelto desafíos geográficos y ambientales, demostrando que es posible construir en paisajes complejos sin renunciar al equilibrio ambiental
- El trayecto a las playas de Portugal bajará de las tres horas y media con la M-30 de Cáceres
- Cáceres se entrega a Fito en uno de los conciertos más multitudinarios en el Hípico
- Álvaro Sánchez Cotrina: nuevo líder del PSOE en Extremadura
- El Cáceres rinde homenaje a Chipi y vence al Valladolid en un partido cargado de emoción
- La calle de Cáceres que vende churros rellenos de jamón ibérico y patatera
- El mítico Bar El Miajón de la plaza Mayor de Cáceres se convertirá en un kebab
- Un dragón más fiero para un San Jorge más ambicioso, que adelanta desfile en Cáceres
- La Orquesta Panorama, con 200 actuaciones anuales, revolucionará Casar de Cáceres con su show musical