Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El nuevo secretario general quiere reconectar con la calle y volver a ser competitivo de cara al próximo ciclo electoral

Desde la gestoría Zaldívar hasta el restaurante El Figón de Eustaquio, San Juan ofrece una variada oferta comercial y gastronómica, con locales que han marcado la historia de Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha resuelto 123 autorizaciones para el mercadillo general y 18 para el comercio local, que se instalarán en el Paseo de Cánovas durante el Womad 2026

La principal hipótesis que manejan los expertos es que pudieron ser víctimas de una guerra civil entre almohades y almorávides

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La infraestructura de la A-66, conocida como los arcos de Alconétar, ha resuelto desafíos geográficos y ambientales, demostrando que es posible construir en paisajes complejos sin renunciar al equilibrio ambiental