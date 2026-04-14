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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, tras su victoria.

El secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, tras su victoria. / JAVIER CINTAS / EP

El Periódico Extremadura

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Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Cotrina plantea un cambio "profundo" en el PSOE de Extremadura para "ganar" los comicios de 2027

El nuevo secretario general quiere reconectar con la calle y volver a ser competitivo de cara al próximo ciclo electoral

Dos unidades de hamburguesa de ternera a 9,30 euros en el corazón de Cáceres

Desde la gestoría Zaldívar hasta el restaurante El Figón de Eustaquio, San Juan ofrece una variada oferta comercial y gastronómica, con locales que han marcado la historia de Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres autoriza 141 puestos de venta para el Womad 2026 divididos en dos vías: estos serán los horarios

El Ayuntamiento de Cáceres ha resuelto 123 autorizaciones para el mercadillo general y 18 para el comercio local, que se instalarán en el Paseo de Cánovas durante el Womad 2026

Un matrimonio, un 'mártir' y una embarazada entre los diez enterramientos descubiertos en la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz

La principal hipótesis que manejan los expertos es que pudieron ser víctimas de una guerra civil entre almohades y almorávides

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