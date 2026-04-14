Quince años después, el SES renueva los uniformes de 233 sanitarios de urgencias con un contrato de 908.423 euros

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha activado su primer contrato de gestión integral de uniformidad para el personal sanitario de urgencias de Atención Primaria, una medida que beneficiará a 233 profesionales tras unos quince años sin compra centralizada y que incorpora la renovación completa del vestuario y un sistema de lavado.

La principal novedad del contrato es que, a partir de ahora, los profesionales dejarán de ocuparse por su cuenta del lavado de los uniformes, ya que el servicio contempla la recogida y entrega de prendas dos veces por semana en las bases de las unidades medicalizadas repartidas por la región. Para facilitar ese funcionamiento se han instalado nuevas taquillas, con la idea de ordenar un circuito logístico.

A quién afecta y qué recibirá cada profesional

La medida alcanza al personal de medicina, enfermería y residentes de urgencias de Atención Primaria vinculados al 112 y a las unidades medicalizadas de emergencias sanitarias. También renueva sus uniformes el personal del centro coordinador.

Cada trabajador contará con una dotación inicial compuesta por cinco polos de manga corta, cinco polos de manga larga, cuatro pantalones con refuerzo tipo rodillera, un chaquetón impermeable, dos forros polares y dos chalecos multibolsillos.

El contrato tiene un importe total de 908.423,60 euros. El coste anual del servicio asciende a 227.105,90 euros, lo que sitúa la inversión en 974,70 euros por profesional.

Más protección y control del servicio

Según ha detallado el SES, todas las prendas cumplen la normativa de Equipos de Protección Individual y estarán fabricadas con materiales de altas prestaciones. Además de incorporar la imagen corporativa del servicio, serán personalizadas para cada profesional e integrarán un sistema de trazabilidad con el que se podrá conocer la fecha de recogida, lavado, entrega y posibles reparaciones.

El nuevo vestuario incorpora tejidos resistentes, transpirables y elásticos, con propiedades repelentes al agua y al aceite. También sustituye las antiguas bandas reflectantes rígidas por bandas termofijadas. A ello se suman rodilleras extraíbles, un diseño más ergonómico y un sistema de velcro para la colocación de identificativos.

Una demanda sostenida durante años

La renovación responde a una necesidad que los profesionales venían planteando desde hace tiempo. Durante aproximadamente quince años no se había realizado una compra centralizada para este ámbito asistencial, lo que había obligado en algunos casos a resolver necesidades concretas desde distintas gerencias.

Esas adquisiciones puntuales, según la información difundida por el servicio de salud, habían generado problemas de tallaje o de adecuación normativa, y la mayoría de los almacenes carecían de existencias suficientes. Con el nuevo contrato, el organismo sanitario sostiene que se mejoran de forma significativa las calidades de los tejidos y se da una respuesta más homogénea a las necesidades del personal de urgencias.

Con este contrato, el SES ha señalado que da un paso para dotar a esos profesionales de una uniformidad más moderna, segura y mejor gestionada, con el objetivo de reforzar sus condiciones de trabajo y adaptar el servicio a una demanda que llevaba años pendiente.