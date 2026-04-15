Caja Rural de Extremadura abre los Premios Espiga Queso DOP con dos nuevos Gran Espiga

Caja Rural de Extremadura ha abierto la convocatoria de la VIII Edición de los Premios Espiga Queso DOP, unos galardones ya consolidados en el calendario agroalimentario regional que distinguen a los mejores quesos de las cuatro denominaciones de origen protegidas de Extremadura y que este año incorporan dos nuevos premios Gran Espiga.

La entidad financiera ha convocado una nueva edición de unos premios que reconocen a los mejores productos amparados por las DOP Queso Ibores, Queso de la Serena, Torta del Casar y Queso de Acehúche. El concurso vuelve a situar el foco en uno de los sectores agroalimentarios con mayor identidad de la región y en unas elaboraciones que forman parte del mapa productivo extremeño.

Según la convocatoria, podrán participar todas las empresas elaboradoras inscritas en cualquiera de estas cuatro denominaciones de origen y que cuenten con certificado en vigor, bajo cualquier marca comercial registrada en su respectiva DOP. Cada elaborador podrá presentar una sola inscripción.

El plazo para la presentación de muestras permanecerá abierto hasta el próximo 15 de mayo a las 15.00 horas, una fecha clave para las queserías interesadas en concurrir a esta octava edición.

Dos nuevos Gran Espiga

La principal novedad de este año es la incorporación de dos nuevas distinciones de máximo nivel. Por un lado, se crea el Gran Espiga al Mejor Queso de Cabra, que se elegirá entre las denominaciones Queso Ibores y Queso de Acehúche. Por otro, se incorpora el Gran Espiga al Mejor Queso de Oveja, que saldrá de entre las DOP Queso de la Serena y Torta del Casar.

Además de estos nuevos reconocimientos, los mejores quesos de cada categoría recibirán las tradicionales distinciones de Espiga de Oro, Plata y Bronce, lo que amplía el escaparate promocional para las queserías de la región.

Con esta doble incorporación, el certamen refuerza su perfil como escaparate del queso extremeño y busca dar mayor visibilidad tanto a las elaboraciones de leche de cabra como a las de oveja, dos pilares de la producción quesera autonómica.

Cata a ciegas y dirección técnica de INTAEX

El concurso está organizado por Caja Rural de Extremadura y contará de nuevo con la dirección técnica del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX), dependiente de CICYTEX, que asumirá la coordinación técnica del proceso.

Los galardonados se decidirán mediante una cata a ciegas, fórmula habitual en este tipo de certámenes para garantizar que la valoración se centre exclusivamente en la calidad del producto presentado. El jurado estará compuesto por al menos ocho catadores del panel de cata de quesos de INTAEX, entrenados en evaluación sensorial y específicamente en esta variedad de producto.

Al frente del concurso figurará como presidente Urbano Caballo, presidente de Caja Rural de Extremadura, mientras que la dirección técnica recaerá en Rafael Tabla, miembro de INTAEX.

Un escaparate para el queso extremeño

Desde la entidad organizadora insisten en el valor promocional de estos premios para el sector: "Son uno de los mejores escaparates para nuestros quesos", ha afirmado Urbano Caballo, quien ha animado a los productores extremeños a participar en esta nueva edición.

La convocatoria llega en un momento en el que el queso con denominación de origen sigue siendo uno de los productos agroalimentarios con mayor proyección de Extremadura, tanto por su peso en el medio rural como por su capacidad para proyectar fuera de la región una imagen ligada a la calidad y al origen.

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La octava edición de los Premios Espiga Queso DOP volverá así a reunir a algunas de las firmas más representativas del sector, con el aliciente añadido de unos nuevos Gran Espiga que pretenden elevar el reconocimiento a las mejores elaboraciones de cabra y oveja de Extremadura.