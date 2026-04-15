Cetarsa eleva un 6% la contratación para la campaña 2026/27 y refuerza el relevo generacional en Extremadura

La Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) ha confirmado el registro de los contratos firmados a finales de marzo con las agrupaciones de productores para la nueva campaña. Con ese paso, la tabaquera da por formalizada la contratación de tabaco correspondiente al ejercicio 2026/27 en un contexto de continuidad para uno de los sectores agrarios con mayor peso en el norte de Cáceres. Según ha señalado la empresa, el volumen contratado asciende a 16,6 millones de kilos, lo que supone un aumento del 6% respecto a la campaña anterior. Cetarsa sostiene además que esa cantidad representa más del 70% del tabaco producido en España, un dato que vuelve a situar a Extremadura en el centro de esta actividad.

La compañía enmarca este incremento en una estrategia de apoyo a la incorporación de jóvenes agricultores y a la continuidad de las explotaciones. En comarcas como La Vera, el Campo Arañuelo o el entorno de Navalmoral de la Mata, donde el tabaco mantiene una fuerte implantación, el relevo generacional se ha convertido en una de las principales preocupaciones del sector.

El foco, en los nuevos cultivadores

Cetarsa vincula el aumento de la contratación a la necesidad de facilitar la entrada de nuevas generaciones de productores en un momento de jubilación de parte de los cultivadores veteranos. La empresa defiende que ese refuerzo puede contribuir a sostener la actividad agraria, el empleo asociado al cultivo y también la primera transformación del tabaco en la región.

En su comunicación, la compañía destaca que sigue adaptando su estructura a los retos actuales del sector. En esa línea, apunta a la incorporación de nuevos perfiles profesionales y a la renovación de su plantilla como parte de un proceso de modernización interna.

Ese discurso conecta con una preocupación ampliamente compartida en el campo extremeño: la dificultad para asegurar la continuidad de determinadas explotaciones agrarias ante la falta de relevo. En el caso del tabaco, el asunto adquiere una dimensión singular por el peso que este cultivo conserva en varias zonas rurales de Cáceres.

Extremadura mantiene el liderazgo

La propia compañía subraya que Extremadura concentra el 98% de la producción española de tabaco y alrededor del 20% de la producción europea. También cifra en más de 2.100 empleos directos el impacto del sector y le atribuye un 3,2% del VAB agrícola regional.

Esas magnitudes explican que cualquier movimiento en la contratación tenga una lectura que va más allá de la propia campaña. Para numerosos municipios extremeños, la evolución del tabaco sigue siendo un indicador relevante de actividad económica, empleo estacional y estabilidad de la industria de transformación.

Desde esa perspectiva, el aumento anunciado por Cetarsa refuerza la idea de continuidad en una cadena de valor que sigue teniendo en Extremadura su principal base productiva.

Sostenibilidad e innovación

Junto al dato de contratación, Cetarsa remarca que mantiene abiertas varias líneas de trabajo ligadas a la sostenibilidad y a la innovación. Entre ellas, cita su Plan de Transición a Energías Limpias, que contempla la sustitución progresiva de combustibles fósiles por alternativas más sostenibles y el desarrollo de instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo.

La empresa también señala que participa en proyectos estratégicos con las principales manufactureras de productos del tabaco y que continúa impulsando iniciativas propias orientadas a la mejora genética de las variedades cultivadas y a la optimización de los procesos productivos.

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Con este escenario, la campaña 2026/27 arranca con una señal de crecimiento en la contratación y con el mensaje de que el sector busca asegurar su continuidad en Extremadura en un momento en el que la renovación de agricultores, la eficiencia productiva y la transición energética marcan buena parte del debate en el campo.