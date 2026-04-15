Extremadura lanza nuevas ayudas para asociaciones empresariales: hasta 20.000 euros por proyecto y 7.000 para eventos

La Junta de Extremadura destinará 200.000 euros a la nueva convocatoria de ayudas para la dinamización empresarial, con el objetivo de "reforzar el ecosistema emprendedor" a través del desarrollo de proyectos dirigidos a fomentar el crecimiento de las empresas.

Esta línea de subvenciones, con la que se prevé apoyar al menos 20 iniciativas, se dirige a las asociaciones empresariales y a las entidades inscritas en el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras de la Administración General del Estado que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

Dos tipos de proyectos

Según ha explicado la Consejería de Economía en un comunicado, se financian dos tipos de proyectos. Por una parte, la puesta en marcha de iniciativas de asesoramiento, capacitación o de índole similar que favorezcan la creación, el crecimiento y la consolidación empresarial. Para estos proyectos, la subvención será de hasta el 70% del gasto total subvencionable, con un límite de 20.000 euros cuando estén promovidos por una asociación que tenga la calificación de Agrupación Empresarial Innovadora, y de 10.000 euros para el resto de las organizaciones.

Por otra parte, con esta línea de ayudas apoya la realización de eventos en Extremadura relacionados con el emprendimiento, la empresa o el crecimiento empresarial, financiando actuaciones como talleres, seminarios, encuentros, jornadas y foros dirigidos al sector empresarial, con una participación de al menos 75 asistentes del perfil objetivo al que se dirija la actuación.

Hasta 7.000 euros para eventos

La subvención cubrirá hasta el 70% del gasto total subvencionable de los eventos, con un límite máximo de 7.000 euros. En las dos convocatorias anteriores, esta línea de ayudas financió la puesta en marcha de 43 actuaciones distribuidas por todo el territorio extremeño. Entre ellas, se desarrollaron iniciativas como el IV Congreso Impulso, celebrado en Mérida por la Asociación Empresarial Impulso; el IV Congreso Regional de la Empresa Familiar, celebrado en Badajoz y organizado por la Asociaci', desarrollada por APYME Vegas Altas y La Serena; y un plan de formación online gestionado por el Clúster de Artesanía Alimentaria, con formaciones prácticas sobre gestión económica, normativa de etiquetado, marketing, entre otros contenidos.

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El plazo de solicitud de esta nueva convocatoria será de dos meses a partir de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y los interesados pueden informarse en la plataforma de Extremadura Empresarial. "Con esta iniciativa, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital refuerza su compromiso con el asociacionismo empresarial, favoreciendo un mayor dinamismo y representatividad en los sectores en los que operan", se indica.