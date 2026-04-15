El Gobierno destina 8,3 millones a Extremadura para reforzar la lucha contra la violencia de género

El Gobierno ha acordado destinar 8.319.619,36 euros a Extremadura para reforzar la lucha contra la violencia de género y las violencias sexuales, dentro del reparto aprobado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Igualdad. En total, el Ministerio de Igualdad, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla han distribuido 179,8 millones de euros.

La asignación a Extremadura se ha aprobado tras la autorización previa del Consejo de Ministros y, según ha señalado el Ejecutivo, responde a los criterios de reparto fijados por la propia Conferencia Sectorial, órgano de cogobernanza entre el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas.

La mayor parte, para el Pacto de Estado

Del total asignado a Extremadura, 7,3 millones de euros se destinarán al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esta línea forma parte de una partida estatal de 160 millones de euros, repartida entre las comunidades autónomas y las ciudades autónomas para financiar en 2026 programas de lucha contra la violencia machista incluidos en las medidas del pacto.

Según ha explicado el Ministerio, este fondo finalista busca garantizar la estabilidad y permanencia de las políticas públicas y de los servicios vinculados a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

Con esta financiación, las administraciones autonómicas podrán sostener y reforzar actuaciones de prevención, sensibilización, asistencia, apoyo, recuperación y reparación para las víctimas, además de impulsar la formación de los profesionales que trabajan en este ámbito.

Otros 939.639 euros para programas autonómicos

A esta cantidad se suman 939.639,09 euros, que Extremadura dedicará a distintos programas y planes autonómicos dirigidos a víctimas de violencia de género y de violencias sexuales.

Esta partida forma parte de un fondo estatal de 19,8 millones de euros destinado a iniciativas autonómicas vinculadas a la atención y protección de las víctimas. En concreto, el Ministerio de Igualdad ha precisado que estos recursos servirán para financiar cuatro programas a lo largo de 2026.

Entre ellos figuran actuaciones para hacer efectivo el derecho a la asistencia social integral de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas menores, medidas para mejorar la coordinación institucional y la puesta en marcha de planes personalizados de atención, así como programas de apoyo a víctimas de agresiones sexuales y de prevención de la explotación sexual de menores tuteladas.

Reparto dentro de una estrategia estatal

El reparto aprobado en la Conferencia Sectorial se enmarca en la estrategia estatal de refuerzo de las políticas contra la violencia machista, con el objetivo de mantener una respuesta integral, coordinada y eficaz en todo el territorio.

Con esta nueva distribución, Extremadura contará en 2026 con más de 8,3 millones de euros para sostener recursos, programas de atención y medidas de prevención frente a la violencia contra las mujeres.