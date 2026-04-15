El Gobierno prepara un segundo paquete de ayudas por las borrascas para agricultores y ganaderos de Extremadura

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará en los próximos días una segunda relación de beneficiarios de estas ayudas extraordinarias dirigidas a agricultores y ganaderos de Extremadura y Andalucía que han sufrido daños por los temporales. El ese nuevo paquete de ayudas se sumará al primero, que alcanzó a 130.500 beneficiarios y movilizó 2.874 millones de euros, de los que 2.134 correspondían a ayudas directas.

Luis Planas ha explicado en Jaén que el objetivo es seguir avanzando en un instrumento que considera clave para compensar parte de las pérdidas sufridas por el sector agrario tras las borrascas. El ministro ha señalado que los potenciales beneficiarios pueden aceptar o rechazar la ayuda en función de si consideran que cumplen las condiciones. En ese contexto, ha destacado que algunos agricultores ubicados en términos municipales no dañados ya están renunciando a ella, algo que, según ha afirmado, demuestra "la honestidad del comportamiento de todos nuestros agricultores".

El impacto en el campo

Planas ha vinculado esta nueva fase de ayudas con la necesidad de amortiguar el efecto de las borrascas sobre la producción agraria. En su intervención, ha apuntado en concreto a una disminución de unas 77.000 toneladas en el aforo del olivar, una referencia realizada desde Jaén pero que ilustra el alcance que los temporales han tenido sobre distintas zonas productoras.

Aunque el foco del anuncio se ha situado en Andalucía y Extremadura, el mensaje del Ministerio tiene especial interés en la comunidad extremeña, donde el campo sigue pendiente tanto de las compensaciones económicas como de la reparación de caminos y otras infraestructuras agrarias dañadas por las lluvias.

Más fondos para caminos rurales y regadíos

Junto a este segundo paquete de ayudas, el ministro ha anunciado otra línea dotada con 600 millones de euros para caminos rurales e infraestructuras de riego. Según ha explicado, estas actuaciones se gestionarán a través de la empresa pública Tragsa y de otras firmas con el objetivo de que los trabajos estén ejecutados antes de la próxima campaña.

Planas ha defendido que estos caminos son fundamentales para la actividad agraria y ha subrayado que el Gobierno ha querido responder con ayudas extraordinarias para acelerar su reparación. En una región como Extremadura, con una amplia red de explotaciones agrarias y una fuerte dependencia de las comunicaciones rurales, esta línea puede tener un efecto directo sobre la operatividad de muchas fincas.

Gasóleo y fertilizantes

El ministro también se ha referido a otro bloque de apoyo al sector vinculado al encarecimiento de los costes de producción. En concreto, ha citado 877 millones de euros en ayudas derivadas del incremento del precio del gasóleo agrícola.

De esa cantidad, 500 millones se destinarán a fertilizantes, que Planas ha definido como un elemento "fundamental". Según ha explicado, el aumento de su precio puede terminar repercutiendo meses después en el coste de los alimentos, de ahí el interés del Ejecutivo en compensar ese sobrecoste para aliviar al productor y sostener el rendimiento de la producción agraria.

La concreción de cuántos agricultores y ganaderos extremeños entrarán en este segundo listado se conocerá cuando el Ministerio publique la nueva relación de beneficiarios.