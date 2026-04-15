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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Un ganadero recorre una explotación extensiva de ibérico en plena montanera.

Un ganadero recorre una explotación extensiva de ibérico en plena montanera. / Mario Martín

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La montanera repunta en Extremadura con más de 220.000 cerdos sacrificados

El sector crece un 5% en la región y recupera parte del terreno perdido en la campaña anterior. La abundancia de bellota y pastos augura una excelente calidad en las piezas

Un árbol en Cáceres recuerda a Miguel Ángel Morea Díaz, quien lo cuidó con esmero durante años hasta su muerte

Vecinos del barrio cacereño de Hispanoamérica recuerdan la transformación del terreno donde se asienta el parque, que antes albergaba hornos y una fábrica de ladrillos, y que hoy honra la memoria de un vecino

El primer ciclo de Infantil reclama en Extremadura más apoyos, menos ratios y reivindica su labor educativa

Los técnicos de Educación Infantil alzan la voz: el martes 21 de abril leerán un manifiesto en cada centro y aula y el 23 de mayo, se suman a una concentración en Madrid

La Inmobiliaria Municipal de Badajoz comenzará a edificar este año tres nuevas promociones de viviendas

Son 57 VPO en Cuartón del Cortijo, 30 en Hermanos Vidarte y 7 en Marqués de Monsalud (Ronda Norte)

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Con el objetivo de impulsar el turismo, ATE defiende la autovía como un corredor clave entre Madrid y Lisboa, que conectaría a los turistas internacionales con el interior peninsular

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  1. Sale a la venta en Cáceres el palacete 'versallesco' de La Sierrilla: así es por dentro
  2. El trayecto a las playas de Portugal bajará de las tres horas y media con la M-30 de Cáceres
  3. El mítico Bar El Miajón de la plaza Mayor de Cáceres se convertirá en un kebab
  4. Dos unidades de hamburguesa de ternera a 9,30 euros en el corazón de Cáceres
  5. Villafranca, Talayuela y Trujillo colocan a Extremadura entre las mayores subidas del precio de la vivienda en España
  6. Un dragón más fiero para un San Jorge más ambicioso, que adelanta desfile en Cáceres
  7. La Orquesta Panorama, con 200 actuaciones anuales, revolucionará Casar de Cáceres con su show musical
  8. Portugal cifra en más de 230 millones de euros la inversión en la autovía a Cáceres por Monfortinho

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de abril

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de abril

La montanera repunta en Extremadura con más de 220.000 cerdos sacrificados

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