Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El sector crece un 5% en la región y recupera parte del terreno perdido en la campaña anterior. La abundancia de bellota y pastos augura una excelente calidad en las piezas

Vecinos del barrio cacereño de Hispanoamérica recuerdan la transformación del terreno donde se asienta el parque, que antes albergaba hornos y una fábrica de ladrillos, y que hoy honra la memoria de un vecino

Los técnicos de Educación Infantil alzan la voz: el martes 21 de abril leerán un manifiesto en cada centro y aula y el 23 de mayo, se suman a una concentración en Madrid

Son 57 VPO en Cuartón del Cortijo, 30 en Hermanos Vidarte y 7 en Marqués de Monsalud (Ronda Norte)

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Con el objetivo de impulsar el turismo, ATE defiende la autovía como un corredor clave entre Madrid y Lisboa, que conectaría a los turistas internacionales con el interior peninsular