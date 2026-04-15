La segunda universidad privada de Extremadura sigue adelante sin alegaciones

La segunda universidad privada que podría albergar Extremadura, tras la aprobación de la Universidad Internacional para el Desarrollo (Uninde) el pasado octubre, sigue adelante sin alegaciones a la vista. La Consejería de Educación confirma a este diario que en el último trámite de consulta pública previa y plazo para formular sugerencias el proyecto de la Universidad Abierta de Extremadura, promovido por Planeta di Agostini Formación, no ha recibido ninguna alegación, aunque recuerda que sí se recibió un escrito con sugerencias del rector de la Universidad de Extremadura (UEx) en el primer trámite de este tipo.

De este modo, esta nueva iniciativa privada de educación superior sigue adelante sin impedimentos de momento. El pasado mes de septiembre la Conferencia General de Política Universitaria (formada por el Gobierno central y las comunidades autónomas) daba el visto bueno a su informe para la implantación de este nuevo campus en la región y una vez cumplido el plazo de audiencia pública, todavía que le quedan varios pasos imprescindibles por dar.

Los siguientes pasos

Según explican desde la Consejería de Educación ahora se tiene que elaborar un dictamen por parte del Consejo Económico y Social (CES), que después se remitirá al Consejo de Gobierno, el cual debe solicitar dictamen al Consejo de Estado. Posteriormente, el proyecto volverá al Consejo de Gobierno antes de la remisión de este proyecto a la Asamblea de Extremadura, que tiene la última palabra sobre la implantación de la que sería la segunda universidad privada de Extremadura.

La Universidad Abierta de Extremadura tendrá sede en Badajoz y plantea una enseñanza en la modalidad a distancia. En concreto, el proyecto contempla una oferta de once títulos de grados, entre los que destacan carreras muy demandadas en la Universidad de Extremadura (UEx) como Psicología, Educación Infantil y Primaria, Matemáticas e Ingeniería Informática, y otros títulos novedosos que no se ofertan a día de hoy en la comunidad como Marketing y grados en Data Science, en Ingeniería Biomédica y en Business Intelligence. También plantea un grado de Administración y Dirección de Empresas, otro en Marketing y uno más en Recursos Humanos. Completan la oferta doce másteres y una escuela de doctorados.