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Movilizaciones

El SES, en el punto de mira de CCOO por no solucionar los problemas de las limpiadoras de los hospitales de Mérida y Tierra de Barros

El sindicato denuncia que la empresa de limpieza obliga a las empleadas a desplazamientos que generan cansancio y estrés, mientras el SES no toma medidas ante la situación en los centros hospitalarios

Imagen del exterior del Hospital de Mérida, en una imagen de archivo.

Imagen del exterior del Hospital de Mérida, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

El día 27 de abril las trabajadoras de la limpieza de los hospitales de Mérida y Tierra de Barros vuelven a protestar por las condiciones de trabajo y reivindicar dignidad. Así lo anuncia Comisiones Obreras (CCOO) del Hábitat, que subraya que la empresa ISS Facility Services toma decisiones "que parecen destinadas a maltratar a la plantilla". Para ello, las empleadas se concentrarán a las puertas de los centros sanitarios a la hora de desayuno con el objetivo de "hacer visible el descontento y las penosas condiciones laborales a las que se enfrentan.

Para Comisiones, la última decisión de la empresa destinada a presionar a las trabajadoras "ha sido obligarlas a desplazarse a otros servicios a media mañana o a última hora". Esto genera, según el sindicato, "un elevado nivel de cansancio físico y estrés laboral, difícilmente sostenible en el tiempo, como consecuencia de la falta de organización".

Pero, para CCOO la responsabilidad no recae solo en la empresa, sino también en el Servicio Extremadura de Salud (SES) que "conoce la problemática, pero no toman decisiones. La ausencia de una respuesta firme por parte de las autoridades agrava la indignación de la plantilla", subraya.

Problemas estructurales

En este sentido, Comisiones critica que no se solventan los problemas estructurales del servicio, sino que se aplican medidas superficiales, "estéticas en las instalaciones que no resuelven las dificultades del día a día y que solo son un acto de maquillaje".

Igualmente, se señala la falta de personal y escasez de productos de limpieza, y se pone en foco en el "entorno hospitalario donde la higiene resulta fundamental para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales".

Además, se critica la prórroga del pliego de condiciones que mantiene a la misma empresa adjudicataria, "pese a que estas deficiencias ya habían sido denunciadas en anteriores concesiones".

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Por todo ello, CCOO y las trabajadoras consideran "imprescindible retomar las movilizaciones para visibilizar su situación y exigir soluciones reales" que garanticen unas condiciones laborales dignas y un servicio de limpieza adecuado a las necesidades de los centros hospitalarios, y remarca que "los hospitales son servicios esenciales y, en gran parte, su buen funcionamiento recae sobre el compromiso y la profesionalidad de las trabajadoras de limpieza".

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