SOS del campo extremeño por subidas de hasta el 70% en los precios de gasóleos y fertilizantes

El campo extremeño lanza una nueva voz de alarma ante el encarecimiento de los costes de producción, en plena actividad agraria y a las puertas de la campaña de recolección. El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha denunciado este miércoles en rueda de prensa que los precios actuales del gasóleo y los fertilizantes son "absolutamente prohibitivos" para agricultores y ganaderos, suponen un "auténtico atraco" al sector y están poniendo en jaque la viabilidad de muchas explotaciones.

El responsable agrario ha subrayado que este encarecimiento de los precios, motivado por conflictos internacionales como la guerra de Irán, llega además en un periodo "especialmente delicado", con abonados de cobertera en los cereales de invierno, trabajos en cultivos permanentes, plena campaña de riego y a las puertas de la recolección de cereales, lo que multiplica "de manera exponencial" el consumo de combustible y de insumos.

Según ha detallado, el gasóleo A de automoción acumula un incremento del 40%, mientras que el gasóleo B o agrícola se sitúa ya en torno al 70%, una subida similar a la que registran fertilizantes como la urea o los nitrogenados. "Con estos precios es imposible sostener una explotación agraria", ha lamentado. "Con esta situación lo que se está dinamitando es la base de la pirámide económica, que es el sector primario", ha apostillado.

Críticas al Gobierno

Metidieri ha advertido de las consecuencias a medio plazo si no se adoptan medidas urgentes. "En los últimos siete años han cerrado más de 100.000 explotaciones en España y, con esta situación, en menos tiempo podrían cerrarse otras tantas", ha alertado. A su juicio, el Gobierno "mira hacia otro lado" mientras incrementa su recaudación, dejando al campo en una situación límite. "Se nos está atracando día sí y día también, no solo al sector agrario, sino a todos los ciudadanos", ha señalado.

En este sentido, el presidente de Apag ha rechazado las medidas planteadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta ahora, que ha calificado de "ridículas limosnas", en alusión a compensaciones como los 20 céntimos por litro de gasóleo durante un periodo limitado a 101 días o los pagos por hectárea por el sobrecoste de los fertilizantes, que consideran insuficientes y poco efectivos. "Se vende mucho, pero no se ha recibido nada en el campo", ha criticado.

"No queremos ayudas, queremos soluciones reales", ha trasladado Metidieri, quien ha reclamado como medida inmediata que el Gobierno asuma el diferencial generado por la subida de precios para permitir que el gasóleo y los fertilizantes vuelvan a niveles previos a finales de febrero, cuando se inició el conflicto entre Estados Unidos e Irán. "Que se hagan cargo de lo que están recaudando. Es así de sencillo", ha subrayado.

De no producirse una respuesta "real e inmediata", Apag Extremadura Asaja no descarta movilizaciones. Metidieri ha avanzado la posibilidad de una acampada frente a las puertas del Ministerio de Agricultura, en Madrid, en las próximas semanas. Esta acción tendría un carácter "continuado e ininterrumpido", por lo que ha hecho un llamamiento a agricultores, ganaderos y colectivos vinculados al sector para sumarse a la protesta.

Postura Bruselas

Por otra parte, el representante agrario también se ha referido a los movimientos que empiezan a producirse en Bruselas ante la crisis de costes que atraviesa el sector. Ha aludido a la posibilidad de que se active de nuevo un marco temporal de crisis similar al que ya se utilizó durante la pandemia y la guerra de Ucrania, con consultas previas a los Estados miembros para evaluar qué sectores necesitan apoyo urgente.

Pese a ello, Metidieri se ha mostrado muy escéptico sobre una respuesta eficaz desde las instituciones europeas. Ha aegurado que las "dudas" del sector son "muchísimas" a la vista de los antecedentes, por lo que ha reprochado a Bruselas y al Ministerio que el campo siga soportando en solitario el golpe del encarecimiento. "Lo que nos están demostrando con los distintos acuerdos y con todo lo que hacen es que al campo le importa poco", ha lamentado.