Los trabajadores de Almaraz se concentran en el interior de la central para exigir su continuidad

Representantes del comité de empresa, trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz y personal que está tomando parte estos días en la parada de recarga, junto a miembros de la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’, se han concentrado este miércoles en el interior del recinto de la planta para reclamar la continuidad de la instalación y exigir una decisión que garantice el futuro industrial, energético y social de la comarca. La movilización vuelve a situar a Almaraz en el centro del debate sobre el empleo, la industria y el modelo energético de Extremadura.

Recarga

La protesta se ha celebrado en un momento especialmente simbólico, al coincidir con el desarrollo de la 31ª recarga de combustible de la Unidad 1, una operación de gran complejidad técnica que ha supuesto la incorporación de cerca de 1.200 trabajadores adicionales y la participación de unas 70 empresas colaboradoras. La coincidencia entre la protesta y la recarga refuerza el mensaje de los trabajadores sobre el peso real que tiene la central en la actividad económica y laboral de su entorno.

Video | Movilización de trabajadores de Almaraz para exigir la continuidad de la central / EL Periódico

Desde la plataforma recuerdan que el futuro de la instalación depende ahora de la decisión que adopte el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la prolongación de su actividad más allá de 2027, en un contexto internacional marcado por la necesidad de garantizar la seguridad de suministro, contener los precios de la energía y reducir las emisiones.

Plataforma

El presidente de la plataforma, Fernando Sánchez, advirtió de las consecuencias que tendría un eventual cierre de la central y reclamó una respuesta inmediata del Ejecutivo. “Desde ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’ exigimos una decisión rápida del Gobierno que suponga el mantenimiento de la actividad de la central porque la espera llena de desasosiego a miles de trabajadores que se ven sometidos a la incertidumbre”, afirmó. Sánchez elevó el tono al defender que el cierre de Almaraz sería un error estratégico de primer orden para Extremadura y para el conjunto del país.

Concentración de trabajadores de la Central de Almaraz, este miércoles. / El Periódico

En esa misma línea, Sánchez sostuvo que “en Almaraz no podemos vivir pensando en que van a desmantelar la primera industria de Extremadura, nuestro modo de vida, cuando funciona perfectamente y cuando desde Europa le han pedido que no lo haga”. El presidente de la plataforma añadió además que “el cierre sería un grave error estratégico y un desatino teniendo en cuenta las políticas energéticas que existen en nuestros países vecinos”. El discurso de la plataforma vincula la continuidad de la central no solo al empleo local, sino también a la posición energética de España en el contexto europeo.

Hasta 80 años

Patricia Rubio, jefa de la Oficina Técnica de Operación, vocal de la plataforma y miembro del colectivo ‘Mujeres por Almaraz’, defendió que la planta está preparada para seguir operando durante muchos más años gracias a las inversiones y actualizaciones técnicas que se realizan en cada recarga. “En recargas como esta se va modernizando y actualizando la central, por lo que está preparada para operar muchos más años como ya lo hace su gemela, la central de North Anna que tiene autorización para funcionar 80 años, hasta 2063”, señaló. Rubio puso el foco en la capacidad técnica de la instalación y en la comparación con otras centrales similares que ya cuentan con horizontes de funcionamiento mucho más amplios.

La vocal de la plataforma también subrayó los avances en materia de prevención de riesgos durante estos trabajos. “Y un hito a destacar es que las recargas de Almaraz son también un ejemplo de seguridad laboral: estamos ahora mismo en la octava recarga consecutiva sin accidentes”, destacó. La seguridad laboral se ha convertido en otro de los argumentos centrales de los defensores de la continuidad de la planta cacereña.

Rubio insistió además en que el contexto energético actual refuerza la necesidad de mantener operativa la central. “El desmantelamiento de la central sería absurdo, sobre todo tras el último apagón y con la volatilidad de los precios del gas provocada por las guerras de Ucrania e Irán”, afirmó. La representante de ‘Mujeres por Almaraz’ añadió que “el parque nuclear español aporta el 20 % de la generación de electricidad y resulta esencial para la seguridad de suministro del sistema eléctrico español porque aportan energía síncrona, estable y constante 24/7”. Su intervención vinculó directamente el futuro de Almaraz con la estabilidad del sistema eléctrico español y con la necesidad de garantizar una producción firme y continua.

Comité de empresa

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Borja Romero, quiso poner en valor el trabajo que se desarrolla estos días en la planta. “En el día de hoy, a través de esta concentración, queremos poner en valor el excepcional trabajo que están desarrollando los más de 2.100 trabajadores que cada día de recarga entran a esta Central Nuclear de Almaraz para participar en las más de 10.000 órdenes de trabajo planificadas durante este periodo”, aseguró. Romero destacó la dimensión humana y técnica de una recarga que moviliza a miles de profesionales y miles de tareas especializadas.

El presidente del comité defendió además la continuidad del proyecto industrial y su impacto generacional en la comarca. “Este equipo de profesionales hace posible día a día el éxito de una Central que es un referente mundial. Y queremos seguirlo haciendo en el futuro. Queremos que siga habiendo recargas en esta Central de Almaraz y que ahora nosotros y más adelante nuestros hijos tengan la oportunidad de seguir formando parte de ellas”, afirmó.

Cabecera de la protesta. / El Periodico

Romero rechazó de forma tajante el cierre de la instalación y defendió su aportación a Extremadura. “No hay motivos ni razones para cerrar una Central que es un ejemplo internacional de trabajo bien hecho, de profesionalidad y de excelencia y que aporta riqueza y empleo a esta tierra”, concluyó. La defensa de Almaraz se sostiene así sobre una idea compartida por plantilla y plataforma: la central sigue siendo sinónimo de excelencia, riqueza y fijación de población.

Empleos

La Central Nuclear de Almaraz genera en su entorno alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos y constituye uno de los principales polos de actividad económica de la región, además de un elemento clave para la cohesión territorial de Extremadura. El peso de la planta en la economía regional explica que cualquier decisión sobre su futuro sea observada en la comarca como una cuestión decisiva para el equilibrio social y territorial extremeño.

La protesta celebrada este miércoles se enmarca en una serie de acciones impulsadas por trabajadores y sociedad civil para trasladar a las instituciones la importancia de adoptar una decisión que asegure el futuro de la central y, con ella, el desarrollo económico y social de toda la comarca del Campo Arañuelo. La presión social en defensa de Almaraz gana así visibilidad en un momento clave en el que la incertidumbre sobre 2027 marca el debate político, industrial y energético en Extremadura.