Yuste convoca 105 ayudas para los cursos de verano: matrícula, alojamiento y manutención

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha convocado un total 105 ayudas destinadas a sufragar la matrícula, el alojamiento y la manutención de los asistentes a los cursos de verano de Campus Yuste, integrados en la XXVII edición de los Cursos Internacionales de Verano-Otoño de la Universidad de Extremadura (UEx). El plazo para presentar solicitudes, junto con la documentación exigida, permanecerá abierto hasta el 15 de mayo.

La iniciativa refuerza una de las líneas más reconocibles de la programación formativa de la fundación, que convierte cada verano el Monasterio de San Jerónimo de Yuste en un punto de encuentro para universitarios, investigadores, académicos y especialistas de distintos ámbitos. El objetivo es facilitar la participación en unas jornadas concebidas como espacio de debate y reflexión en torno a algunos de los grandes asuntos europeos e iberoamericanos.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y permitirán asistir a cualquiera de los tres cursos programados este mes de julio. El primero, titulado La autonomía estratégica de la Unión Europea ante el (des)orden mundial, se celebrará del 1 al 3 de julio. El segundo, Relaciones Unión Europea-América Latina y el Caribe: oportunidades y desafíos en un mundo en transformación, tendrá lugar del 8 al 10 de julio. El tercero, Matrimonio, imperio y diplomacia, se desarrollará entre el 15 y el 17 de julio. Todos ellos se impartirán en el monasterio verato.

Los requisitos

Podrán optar a estas ayudas quienes, al término del plazo de solicitud, tengan la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea. También podrán concurrir ciudadanos de terceros países siempre que acrediten su condición de residentes en alguno de los países admisibles de la UE con fecha anterior a la publicación de la convocatoria.

Entre los requisitos figura además estar matriculado en titulaciones oficiales de universidades de la Unión Europea. La convocatoria abre igualmente la puerta a quienes hayan terminado sus estudios en los últimos cinco años y se encuentren en situación de desempleo o con un contrato en prácticas en vigor, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La tramitación deberá realizarse por vía electrónica a través del formulario habilitado por la Fundación Yuste. Para resolver dudas o solicitar información adicional, los interesados pueden dirigirse al correo electrónico de Campus Yuste. La convocatoria establece un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar el procedimiento, a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación.

Si transcurre ese periodo sin comunicación expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada. La resolución se notificará de manera individual a cada solicitante. Campus Yuste está organizado y patrocinado por la Fundación Yuste, con la colaboración de la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura, las diputaciones de Cáceres y Badajoz, Mafresa, Patrimonio Nacional y las Rutas Europeas del Emperador Carlos V.

El programa mantiene así su apuesta por combinar formación especializada y un entorno de fuerte carga simbólica. No en vano, el Monasterio de San Jerónimo de Yuste fue reconocido en 2023 con el Sello de Patrimonio Europeo por la Comisión Europea, al considerarse un lugar clave en la memoria del continente por haber sido el retiro final del emperador Carlos V y por su vinculación con la idea de unidad europea