Extremadura da un salto térmico y roza ya los 30 grados después de arrancar la semana con frío

Nueva subida de temperaturas y ya es el segundo día después de un inicio de semana más invernal que primaveral. Superados los primeros días caracterizados por el fresco, la nubosidad, el viento e incluso nieve en cotas altas del norte, Extremadura entra ya en una jornada muy templada, con cielo poco nuboso, intervalos de nubes medias y altas, posibilidad de alguna bruma matinal aislada y máximas que se disparan, sobre todo en la mitad sur. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa los termómetros en 29 grados en Mérida, 28 en Badajoz y 26 tanto en Cáceres como en Plasencia.

Este ascenso se entiende con facilidad echando un vistazo al comienzo de la semana. El lunes, la Aemet dibujaba una jornada mucho más fría, con máximas de 20 grados en Badajoz y 17 en Cáceres, además de precipitaciones débiles en el norte montañoso y nieve a partir de 1.300 o 1.600 metros. Dos días después, el miércoles, el ambiente ya se había suavizado, con máximas de 24 grados en Badajoz y 22 en Cáceres. Este jueves, por tanto, la capital pacense gana 8 grados respecto al lunes y la cacereña suma 9 en solo tres jornadas.

La sierra desde Hervás con nieve en su cumbre. / Javier Lumeras

El abrigo en el armario

Dada esta evolución, el abrigo regresa al armario. Como resulta conocido, el lunes arrancó con descenso térmico, viento del noroeste y un ambiente desapacible. A partir de ahí, la atmósfera ha ido estabilizándose y este jueves presenta ya un aspecto mucho más primaveral, incluso casi veraniego en algunos puntos del sur, donde la subida de las máximas resulta más acusada. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología subraya que ese ascenso se nota especialmente en la mitad meridional de Extremadura.

Por su parte, Meteored coincide en esa tendencia cálida, aunque con registros algo más contenidos en algunas capitales. En sus previsiones consultadas para hoy, la plataforma sitúa a Badajoz en torno a 26 grados a lo largo de la tarde, a Cáceres en torno a 25 y a Mérida alrededor de 22 en la previsión horaria visible en su portal, con cielos variables pero sin señales de inestabilidad destacable.

Viento flojo

Además del repunte térmico, el día transcurre con tiempo estable. La Aemet espera cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes medias y altas, sin descartar brumas ni algún banco de niebla matinal aislado, mientras el viento sopla variable y flojo en general. Las mínimas también se mantienen suaves para esta época: 8 grados en Badajoz y Mérida, 9 en Cáceres y 11 en Plasencia.