Extremadura deja de ser la excepción y pone fin al confinamiento de aves en 99 municipios

Extremadura deja de ser la excepción dentro de la desescalada frente a la gripe aviar. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha levantado este jueves el confinamiento de las aves de corral en todo el territorio español por la mejora del riesgo epidemiológico de la influenza aviar, una decisión que en la región tiene un efecto especialmente relevante, ya que la comunidad deja atrás la restricción que todavía seguía vigente en 99 municipios considerados de especial riesgo.

La medida supone un cambio claro respecto a la situación de hace apenas dos semanas. Entonces, la relajación acordada por el ministerio apenas tuvo incidencia en Extremadura, donde continuaban confinadas gallinas, patos, pavos y otras aves de corral en casi un centenar de localidades por su proximidad a humedales, embalses, arrozales y zonas habituales de paso de aves silvestres.

Mientras en buena parte del país se recuperaba ya la actividad habitual en las explotaciones avícolas al aire libre, en la región seguía en vigor el régimen reforzado de prevención en los municipios incluidos dentro de las zonas de especial riesgo y vigilancia. Ahora, con la decisión adoptada este jueves por el ministerio, esa diferencia desaparece.

El departamento que dirige Luis Planas justifica el levantamiento de las restricciones en la evolución favorable de la situación epidemiológica durante las últimas semanas. Esa mejora permite flexibilizar por completo unas medidas que habían sido adoptadas de forma preventiva y que, en el caso extremeño, seguían afectando a 99 municipios cuando el resto del país avanzaba ya hacia una mayor normalidad.

La razón de ese mantenimiento estaba en el propio mapa de la comunidad. Extremadura figura desde hace meses entre los territorios con más enclaves sensibles dentro del sistema de vigilancia estatal, debido a la abundancia de embalses, charcas, arrozales y láminas de agua repartidas por buena parte de su territorio. Esa circunstancia la convierte en zona habitual de presencia y tránsito de aves silvestres, consideradas el principal vector de introducción del virus en las explotaciones avícolas.

El ministerio subraya, no obstante, que el fin del confinamiento no elimina la necesidad de mantener la vigilancia. De hecho, recomienda seguir reforzando las medidas de bioseguridad en las granjas para evitar el contacto con aves silvestres y extremar la precaución ante cualquier sospecha de enfermedad.