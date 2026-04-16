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Educación infantil

Extremadura repartirá 3,36 millones entre 161 municipios para financiar las escuelas infantiles

El programa autonómico dará cobertura al funcionamiento de centros municipales inscritos en el registro regional y suma una entidad local más tras la apertura de la escuela infantil de Bienvenida (Badajoz)

Una niña en una escuela infantil.

Una niña en una escuela infantil. / EL PERIÓDICO

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional repartirá 3.360.000 euros entre 161 entidades locales titulares de escuelas infantiles de 0 a 3 años en Extremadura para financiar el funcionamiento de estos centros a lo largo de 2026. La medida, aprobada por el Consejo de Gobierno, incorpora este año a un municipio más, Bienvenida, tras la apertura de su escuela infantil.

La financiación se canalizará a través del Programa de Colaboración Económica Municipal de Escuelas Infantiles 0-3 años (PCEM), con el que la Junta transferirá fondos regionales a los ayuntamientos que son titulares de centros inscritos en el Registro de Centros Docentes no Universitarios de la comunidad.

Con este reparto, la Administración busca garantizar la atención educativa del alumnado de entre 0 y 3 años que permanezca escolarizado durante un periodo mínimo de cuatro meses continuados. Las escuelas beneficiarias son de titularidad municipal y se sostienen con fondos de la comunidad autónoma.

El acuerdo aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno había recibido previamente el visto bueno mediante acuerdo del Consejo de Política Local de Extremadura. El programa tendrá carácter anual, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que afectará a dos cursos escolares: el 2025/2026 y el 2026/2027.

Requisitos para recibir los fondos

Para que las entidades locales puedan acceder a estas transferencias, la escuela infantil deberá estar dada de alta en la plataforma de gestión educativa Rayuela y haber registrado al inicio del curso 2025/2026 los datos académicos y de escolarización de su alumnado.

La convocatoria suma este año una entidad local más que en el ejercicio anterior. La incorporación de Bienvenida, en la provincia de Badajoz, eleva a 161 el número de ayuntamientos incluidos en el reparto.

Noticias relacionadas y más

Dos pagos durante 2026

El abono de las cantidades asignadas a cada entidad local se realizará en dos pagos. El primero, correspondiente al 50% del importe total, se hará efectivo tras la aprobación del acuerdo. El segundo 50% se transferirá durante el segundo semestre del año y deberá quedar abonado antes del 31 de diciembre de 2026.

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