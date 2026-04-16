Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pórroga de AlmarazNuda propiedadAl ÁndalusSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Transformación digital

Guillermo Santamaría destaca el impacto del CRALAB de Valdehornillos como iniciativa pionera en el medio rural

La Junta ha financiado con 30.000 euros este laboratorio de fabricación digital, que ya ha impartido formación en 15 municipios y presta servicio a vecinos y empresas

Video | Santamaría visita el CRALAB de Valdehornillos, laboratorio pionero en el medio rural

Video | Santamaría visita el CRALAB de Valdehornillos, laboratorio pionero en el medio rural

Juntaex

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, visitó este jueves el centro CRALAB de Valdehornillos, un laboratorio de fabricación digital que la Junta de Extremadura presenta como una iniciativa pionera en el medio rural.

Según destacó el Ejecutivo autonómico, este tipo de infraestructuras se habían concentrado hasta ahora en ciudades y grandes núcleos urbanos. Para la puesta en marcha del centro, la Junta ha concedido una subvención de 30.000 euros destinada a equipamiento tecnológico.

Durante la visita, Santamaría aseguró que el CRALAB demuestra cómo "una inversión pública bien orientada puede generar oportunidades reales en el medio rural". En los últimos meses, el centro ha acogido cursos de alfabetización digital en los que han participado municipios del entorno, hasta un total de 15.

El espacio está concebido como un laboratorio de prototipado y fabricación digital abierto tanto a particulares como a empresas. Según explicó el consejero, entre sus usos ya figuran proyectos de empresas de sonido, la creación de moldes con impresora 3D y láser por parte de un cocinero y su funcionamiento como estudio de grabación.

Herramienta útil

Santamaría defendió que el centro favorece "la innovación, la experimentación y el desarrollo de nuevos productos y servicios en un entorno rural" y sostuvo que la transformación digital "no es un concepto abstracto", sino una herramienta útil para formar, innovar y emprender desde municipios pequeños.

Más allá del ámbito tecnológico, el CRALAB ha acogido en las últimas fechas el Encuentro Comarcal de Mujeres Rurales, con presencia del IMEX, así como actividades juveniles como un taller de DJ impulsado por asociaciones locales. A juicio de la Junta, eso evidencia que la inversión ha ido más allá de la compra de equipos y se ha traducido en actividad y dinamización social.

El proyecto se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, dentro de la línea de Especialización Tecnológica y Ecosistemas de Innovación Digital, centrada en impulsar la innovación, el emprendimiento digital y la transferencia de conocimiento.

Noticias relacionadas y más

Durante su estancia en Valdehornillos, Santamaría también se refirió a otras actuaciones ligadas al programa de pueblos inteligentes. En concreto, el municipio cuenta con una ayuda de algo más de 16.000 euros para instalar cámaras de tráfico, activar una plataforma digital turística y automatizar el control de aforo del gimnasio municipal, una actuación que sigue en ejecución.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura dará ayudas de hasta 1.200 euros por hogar para pagar luz, agua y gas en 2026
  2. Cáceres allana el camino para un nuevo polo comercial entre Carrefour y Leroy Merlin
  3. Muere a los 55 años Mari Ángeles Ontalba, profesora de la Escuela Politécnica de Cáceres
  4. La terminación de la autovía entre Cáceres y Castelo Branco, clave para el turismo y el empleo
  5. Villafranca, Talayuela y Trujillo colocan a Extremadura entre las mayores subidas del precio de la vivienda en España
  6. Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
  7. Los bomberos vuelven a intervenir en la Biblioteca Central de Cáceres y desalojan a unas 50 personas
  8. El anuncio de cierre de Band en Plasencia reabre el debate sobre el futuro del comercio textil en la ciudad

Guillermo Santamaría destaca el impacto del CRALAB de Valdehornillos como iniciativa pionera en el medio rural

Guillermo Santamaría destaca el impacto del CRALAB de Valdehornillos como iniciativa pionera en el medio rural

Philip Morris España refuerza su confianza en los cultivadores extremeños y les comprará más hoja de tabaco

El investigador Antonio Turiel explica en Extremadura la subida de la energía y su relación con los conflictos

El investigador Antonio Turiel explica en Extremadura la subida de la energía y su relación con los conflictos

Extremadura repartirá 3,36 millones entre 161 municipios para financiar las escuelas infantiles

Extremadura repartirá 3,36 millones entre 161 municipios para financiar las escuelas infantiles

Lluvia de críticas a la consejera extremeña de Salud por vincular la regularización de migrantes con las listas de espera

Lluvia de críticas a la consejera extremeña de Salud por vincular la regularización de migrantes con las listas de espera

Regularización de migrantes en Extremadura: estas son las seis oficinas para hacer el trámite presencial

Regularización de migrantes en Extremadura: estas son las seis oficinas para hacer el trámite presencial

El SES pone en marcha una línea de investigación en Atención Primaria con 10 proyectos subvencionados con 150.000 euros

El SES pone en marcha una línea de investigación en Atención Primaria con 10 proyectos subvencionados con 150.000 euros

Pymes de Extremadura: la nueva guía gratuita de ciberseguridad para reforzar accesos, copias y proveedores

Pymes de Extremadura: la nueva guía gratuita de ciberseguridad para reforzar accesos, copias y proveedores
Tracking Pixel Contents